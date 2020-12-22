Ronaldo'nun ayak izi ölümsüzleşti

Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinde bıraktığı ayak izi ölümsüzleşti.

Her futbolcunun kariyeri boyunca bir kez kazanabileceği "Altın Ayak Ödülü" 2020 yılında Portekizli yıldızın oldu.

Monaco Prensliği'ndeki "Şampiyonlar Geçidi"nde ayak izi sergilenecek Ronaldo, efsanelerin arasına girdiği için gururlu.

"Bu büyük bir onur. Ödülü bir gün kazanacağımı biliyordum. Eğer geçmişe bakarsanız; birçok efsanenin ismini görecekseniz. Onların yanında yer almak önemli. Çok mutluyum."

Monte Carlo'da Roberto Baggio, Roberto Carlos, Ronaldo, Drogba ve Iniesta gibi efsanelerin ayak izleri bulunuyor.

