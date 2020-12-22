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Ronaldo'nun ayak izi ölümsüzleşti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.12.2020 10:14 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo rekor koleksiyonuna özel bir parça ekledi. Juventus'un Portekizli yıldızı, Monaco Prensliği'nin futbolculara sadece bir kez verdiği "Altın Ayak Ödülü"nün kazanarak, ayak izini Monto Carlo sokaklarına bıraktı.

Ronaldo'nun ayak izi ölümsüzleşti

Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinde bıraktığı ayak izi ölümsüzleşti.

Her futbolcunun kariyeri boyunca bir kez kazanabileceği "Altın Ayak Ödülü" 2020 yılında Portekizli yıldızın oldu.

Monaco Prensliği'ndeki "Şampiyonlar Geçidi"nde ayak izi sergilenecek Ronaldo, efsanelerin arasına girdiği için gururlu.

"Bu büyük bir onur. Ödülü bir gün kazanacağımı biliyordum. Eğer geçmişe bakarsanız; birçok efsanenin ismini görecekseniz. Onların yanında yer almak önemli. Çok mutluyum."

Monte Carlo'da Roberto Baggio, Roberto Carlos, Ronaldo, Drogba ve Iniesta gibi efsanelerin ayak izleri bulunuyor.

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