Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonraki yeni işi belli oldu! Bu alanda da rekor kırdı

Suudi Arabistan ekibi All-Nasr'a transfer olan ve bu tercihi sonrası bazı futbolseverler tarafından eleştirilen Cristiano Ronaldo'nun özellikle son oynanan Avrupa Kupası turnuvasındaki performansından sonra “Artık bırakma zamanı geldi” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

YENİ İŞİ BELLİ OLDU

Yakın zaman futbolu bırakacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki yeni adımı da belli oldu. Sürpriz bir şekilde YouTube kanalı açan Portekizli ilk 90 dakika içinde bir milyondan fazla abone kazanırken bu alanda da bir rekora imza attı.

20 MİLYONA YAKLAŞTI

Birçok ünlü ismin katıldığı YouTube platformunda bugüne kadar en fazla takipçiye sahip olan kişi Mr. Beast olarak biliniyor. 311 milyon takipçili Mr.Beast’ın en büyük rakibi Ronaldo olacak. Daha yeni olmasına rağmen yaklaşık 20 milyon olan takipçi sayılı Ronaldo’nun YouTube hesabının takipçisi ile Mr.Beast’ın takipçi sayısının anlık verileri YouTube’da canlı yayınla yarıştırılıyor.