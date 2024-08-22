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  4. Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonraki yeni işi belli oldu! Bu alanda da rekor kırdı

Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonraki yeni işi belli oldu! Bu alanda da rekor kırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.08.2024 15:30
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Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, YouTube kanalı açarken bir milyon aboneye en hızlı ulaşan kanal olarak rekor kırdı. İşte detaylar...

Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonraki yeni işi belli oldu! Bu alanda da rekor kırdı

Suudi Arabistan ekibi All-Nasr'a transfer olan ve bu tercihi sonrası bazı futbolseverler tarafından eleştirilen Cristiano Ronaldo'nun özellikle son oynanan Avrupa Kupası turnuvasındaki performansından sonra “Artık bırakma zamanı geldi” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

YENİ İŞİ BELLİ OLDU

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Yakın zaman futbolu bırakacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki yeni adımı da belli oldu. Sürpriz bir şekilde YouTube kanalı açan Portekizli ilk 90 dakika içinde bir milyondan fazla abone kazanırken bu alanda da bir rekora imza attı.

20 MİLYONA YAKLAŞTI

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Birçok ünlü ismin katıldığı YouTube platformunda bugüne kadar en fazla takipçiye sahip olan kişi Mr. Beast olarak biliniyor. 311 milyon takipçili Mr.Beast’ın en büyük rakibi Ronaldo olacak. Daha yeni olmasına rağmen yaklaşık 20 milyon olan takipçi sayılı Ronaldo’nun YouTube hesabının takipçisi ile Mr.Beast’ın takipçi sayısının anlık verileri YouTube’da canlı yayınla yarıştırılıyor.

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