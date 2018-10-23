İşte saatinin fiyatı...

Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı

1 / 8 Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United öncesi basın toplantısında kolundaki saatiyle dikkat çekti.

2 / 8 Marka elçisi olduğu bir saat markasının pırlanta kaplı saatini kullanan Portekizli futbolcu, konuşması süresince saati görünür kılmaya gayret etti.

3 / 8 Fazlaca su için, basın mensuplarını dinlerken çenesini tutan, konuşurken sık sık sol elini kaldıran Cristiano Ronaldo, insanların kolundaki saate odaklanmasına neden oldu.

4 / 8 Üzerinde elmas işlemeler bulunduran Cristiano Ronaldo'nun saati, basın toplantısında konuşulanların önüne geçti.

5 / 8 Koleksiyonun bu parçasının 1 milyon 200 bin dolar (Yaklaşık 7 milyon TL) değerinde olduğu aktarıldı.

6 / 8 Yıllar sonra Manchester United'ın sahası Old Trafford'a geri dönen Cristiano Ronaldo, saati ile ön plana çıkmış oldu.

7 / 8 Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı