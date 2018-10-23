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Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı

İTALYA HABERLERİ  | 23.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United-Juventus maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında taktığı saat geceye damga vurdu. Cristiano Ronaldo'nun saat için ödediği rakamı öğrenenler duyduklarına inanamadılar.

İşte saatinin fiyatı...

Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı

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Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United öncesi basın toplantısında kolundaki saatiyle dikkat çekti.

Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United öncesi basın toplantısında kolundaki saatiyle dikkat çekti.
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Marka elçisi olduğu bir saat markasının pırlanta kaplı saatini kullanan Portekizli futbolcu, konuşması süresince saati görünür kılmaya gayret etti.

Marka elçisi olduğu bir saat markasının pırlanta kaplı saatini kullanan Portekizli futbolcu, konuşması süresince saati görünür kılmaya gayret etti.
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Fazlaca su için, basın mensuplarını dinlerken çenesini tutan, konuşurken sık sık sol elini kaldıran Cristiano Ronaldo, insanların kolundaki saate odaklanmasına neden oldu.

Fazlaca su için, basın mensuplarını dinlerken çenesini tutan, konuşurken sık sık sol elini kaldıran Cristiano Ronaldo, insanların kolundaki saate odaklanmasına neden oldu.
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Üzerinde elmas işlemeler bulunduran Cristiano Ronaldo'nun saati, basın toplantısında konuşulanların önüne geçti.

Üzerinde elmas işlemeler bulunduran Cristiano Ronaldo'nun saati, basın toplantısında konuşulanların önüne geçti.
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Koleksiyonun bu parçasının 1 milyon 200 bin dolar (Yaklaşık 7 milyon TL) değerinde olduğu aktarıldı.

Koleksiyonun bu parçasının 1 milyon 200 bin dolar (Yaklaşık 7 milyon TL) değerinde olduğu aktarıldı.
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Yıllar sonra Manchester United'ın sahası Old Trafford'a geri dönen Cristiano Ronaldo, saati ile ön plana çıkmış oldu.

Yıllar sonra Manchester United'ın sahası Old Trafford'a geri dönen Cristiano Ronaldo, saati ile ön plana çıkmış oldu.
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Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı
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Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı
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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo juventus

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Eeee ,sonuç? Saat fiyatı ile dudak uçurttu yazmışsınız ama fiyatını yazmayı unutmuşsunuz? Saat ne kadarmış? Ona göre bankadan kredi çekeceğim :)
Yakışır CR7.
saat nerde a
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