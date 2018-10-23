Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı
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Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester United öncesi basın toplantısında kolundaki saatiyle dikkat çekti.
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Marka elçisi olduğu bir saat markasının pırlanta kaplı saatini kullanan Portekizli futbolcu, konuşması süresince saati görünür kılmaya gayret etti.
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Fazlaca su için, basın mensuplarını dinlerken çenesini tutan, konuşurken sık sık sol elini kaldıran Cristiano Ronaldo, insanların kolundaki saate odaklanmasına neden oldu.
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Üzerinde elmas işlemeler bulunduran Cristiano Ronaldo'nun saati, basın toplantısında konuşulanların önüne geçti.
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Koleksiyonun bu parçasının 1 milyon 200 bin dolar (Yaklaşık 7 milyon TL) değerinde olduğu aktarıldı.
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Yıllar sonra Manchester United'ın sahası Old Trafford'a geri dönen Cristiano Ronaldo, saati ile ön plana çıkmış oldu.
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Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı
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Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı
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