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Ronaldo'nun sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağı iddia edildi

İTALYA HABERLERİ  | 10.06.2020 18:05 | Son Güncelleme

Real Madrid'den ayrılarak İtalyan devi Juventus'un yolunu tutan Ronaldo'nun, siyah-beyazlı ekipten ayrılacağı iddia edildi. İtalyan basını, Portekizli yıldızın sezon sonunda Juve'den ayrılarak Real Madrid veya Manchester United'ın yolunu tutacak.

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta geçirdiği iki sezonun ardından İtalyan devinden ayrılabilir. Portekizli yıldızla ilgili transfer ddiası İtalyan basınından geldi.Radio Rossonera'nın haberine göre Cristiano Ronaldo, bu yaz Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor. Henüz somut bir karar alınmasa da yıldız futbolcunun sezon bitiminde siyah-beyazlı ekiple görüşüp ayrılık kararı alabileceği vurgulandı.

PSG, MANCHESTER UNITED VE REAL MADRİD DEVREDE

35 yaşındaki süper starın Juventus'tan ayrılması durumunda gideceği adresle ilgili iddialar da ortaya çıkmaya başladı. Cristiano Ronaldo'nun Torino ekibinden ayrılması durumunda eski takımı Manchester United ve Real Madrid'e dönebileceği konuşuluyor. Öte yandan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in de Ronaldo için harekete geçebileceği iddia ediliyor.İkinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta şu ana kadar 77 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu takımı adına 56 gol kaydederken 13 de asist yaptı. Ronaldo'nun Juventus'la 2022 yazına kadar kontratı bulunuyor.

MANCHESTER İLE ANLAŞTI İDDİASI

İngiltere basınında çıkan haberlere göre; Cristiano Ronaldo Manchester United ile her konuda anlaştı. Özellikle ada basınında çok büyük şaşkınlıkla karşılanan bu haber gündeme bomba gibi düştü. İngiltere'den ayrıldıktan sonra geri dönmeyeceğini söyleyen Ronaldo'nun bu kararı herkesi şoke etti. Real Madrid'in bu transferde bir adım önde olduğu bilinirken Manchester United'in bu hamlesi Ronaldo hayranlarını da şaşırttı.

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