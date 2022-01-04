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Ronaldo'nun yanına gidiyor! Galatasaray'da Marcao'ya Manchester United'dan 25 milyon euro

04.01.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yakaladığı performans ile dudak ısırtan Marcao'ya dünya devi talip oldu. Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United, Marcao'ya talip oldu. Galatasaray'ın bırakmak istemediği Brezilyalı savunma oyuncusu için İngiliz ekibinin 25 milyon euro gibi bir bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Ronaldo'nun yanına gidiyor! Galatasaray'da Marcao'ya Manchester United'dan 25 milyon euro
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de kötü gidişe rağmen Avrupa'da çok başka bir grafik sergileyen Galatasaray'da dış transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Herkes gelecek oyuncuları beklerken dünya devinin Marcao'ya ilgisi tüm hesapları karıştırdı.

MARCAO'YU İSTİYORLAR

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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için Manchester United'ın talip olduğu belirtildi. Kırmızı Şeytanlar'ın 25 yaşındaki oyuncu için servet ödemeye de hazır olduğu aktarıldı. Manchester United'da yaşanan savunma zafiyeti nedeniyle bu bölgeye para harcamaya sıcak olan yönetimin Marcao için 25 milyon euro'yu ödeyecek durumda oldukları öğrenildi.

4 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

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Profesyonel futbolcuk kariyerine Atletico Paranaense'de başlayan Marcao, daha sonra kiralık olarak Atletico Goianiense ve Rio Ave formaları giydi. Chaves tecrübeli savunmacının bonservisini 2018-2019 sezonu başında 900 bin euro karşılığında aldı. Galatasaray aynı sezonun devre arasında 4 milyon euro ödeyerek Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna kattı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Manchester United Marcao
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