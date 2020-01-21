Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Serie A'nın 20. haftasında Juventus, Parma'yı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup ederken, maçın skorundan çok yaşanan Ronaldo-Dybala olayı gündem oldu.

Maçın 58. dakikasında Paulo Dybala'nın pasıyla topla buluşan Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol sevincini Arjantinli yıldızla birlikte yaşayan Ronaldo, taraftara koşarken yanlışlıkla takım arkadaşının dudağını öptü.

Yayına yansımayan ve maçı statta izleyen Juventuslu bir taraftar tarafından paylaşılan bu görüntü sosyal medyada gündeme oturdu.