Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Serie A'nın 20. haftasında Juventus, Parma'yı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup ederken, maçın skorundan çok yaşanan Ronaldo-Dybala olayı gündem oldu.
Maçın 58. dakikasında Paulo Dybala'nın pasıyla topla buluşan Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol sevincini Arjantinli yıldızla birlikte yaşayan Ronaldo, taraftara koşarken yanlışlıkla takım arkadaşının dudağını öptü.
Yayına yansımayan ve maçı statta izleyen Juventuslu bir taraftar tarafından paylaşılan bu görüntü sosyal medyada gündeme oturdu.
Fatih Terim onu çok istemişti!
G.Saray taraftarından tepki! Ece Üner özür diledi
Ali Koç: Türk futbolu çöktü
İşte Victor Moses'in yeni takımı
Aziz Yıldırım 'Tehdit' davasında flaş gelişme
Yeni yıldız adayı Serkan Asan
Samsunspor'da anma töreni
Rebocho'nun sözleşmesinde ilginç madde
Son 14 sezonun en kötüsü
Chelsea'den Trabzonspor'a geliyor
Ronaldo yine maça damga vurdu
Cengiz şov yaptı, Roma kazandı!
Ara transferde bir bomba daha patladı
Haaland Dortmund'u uçurdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum