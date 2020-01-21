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  4. Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

İTALYA HABERLERİ  | 21.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Parma'ya attığı golden sonra asisti yapan Dybala ile birlikte tribünlere koştu. Burada Arjantinli oyuncuya sarılan Ronaldo, Dybala'yı yanlışlıkla dudağından öptü. Bu anlar sosyal medyayı salladı.

Serie A'nın 20. haftasında Juventus, Parma'yı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup ederken, maçın skorundan çok yaşanan Ronaldo-Dybala olayı gündem oldu.

Maçın 58. dakikasında Paulo Dybala'nın pasıyla topla buluşan Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol sevincini Arjantinli yıldızla birlikte yaşayan Ronaldo, taraftara koşarken yanlışlıkla takım arkadaşının dudağını öptü.

Ronaldo Dybala

Yayına yansımayan ve maçı statta izleyen Juventuslu bir taraftar tarafından paylaşılan bu görüntü sosyal medyada gündeme oturdu.

Juventus - Parma

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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo paulo dybala juventus parma

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