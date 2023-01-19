Ronaldo ve Messi'nin son karşılaşması öncesi herkes o anı konuşuyor! Ramos koşa koşa soyunma odasına gitti

Kadrosunda Ronaldo, Talisca ve birçok yıldız ismi bulunduran Al Nassr ile Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldızlar ile Al Hilal karmasında oluşacak Riyad takımı ile Fransız devi PSG, bu akşam 68 bin kişilik Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

RONALDO-MESSI'YE KARŞI!

Ronaldo'nun kadroda olacağı Al Nassr ve Al Hilal karmasında oluşacak Riyad takımı ile Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Fransız devi PSG, 68 bin kişilik Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Messi ve Ronaldo'nun belki de son karşılaşması olacak tarihi mücadele öncesi oldukça dikkat çeken bir an yaşandı.

RONALDO'DAN RAMOS'A UYARI

Mücadelenin başlama düdüğüne saniyeler kala, tünelde yakın dostu Sergio Ramos ile karşılaşan Ronaldo, tecrübeli oyuncunun kulağında küpe olduğunu fark etti.

SOYUNMA ODASINA DÖNDÜ

Eski takım arkadaşı Ronaldo'nun uyarısı sonrası Ramos, kulağındaki küpeyi çıkarmak için soyunma odasına döndü ve kulağındaki küpeyi çıkararak geri döndü.



