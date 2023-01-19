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Ronaldo ve Messi'nin son karşılaşması öncesi herkes o anı konuşuyor! Ramos koşa koşa soyunma odasına gitti

19.01.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr ve Lionel Messi'li Paris Saint Germain Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın merakla takip ettiği mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala, Ronaldo ve Ramos arasında yaşanan o an sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Ronaldo ve Messi'nin son karşılaşması öncesi herkes o anı konuşuyor! Ramos koşa koşa soyunma odasına gitti
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Kadrosunda Ronaldo, Talisca ve birçok yıldız ismi bulunduran Al Nassr ile Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldızlar ile Al Hilal karmasında oluşacak Riyad takımı ile Fransız devi PSG, bu akşam 68 bin kişilik Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

RONALDO-MESSI'YE KARŞI!

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Ronaldo'nun kadroda olacağı Al Nassr ve Al Hilal karmasında oluşacak Riyad takımı ile Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Fransız devi PSG, 68 bin kişilik Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Messi ve Ronaldo'nun belki de son karşılaşması olacak tarihi mücadele öncesi oldukça dikkat çeken bir an yaşandı.

RONALDO'DAN RAMOS'A UYARI

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Mücadelenin başlama düdüğüne saniyeler kala, tünelde yakın dostu Sergio Ramos ile karşılaşan Ronaldo, tecrübeli oyuncunun kulağında küpe olduğunu fark etti.

SOYUNMA ODASINA DÖNDÜ

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Eski takım arkadaşı Ronaldo'nun uyarısı sonrası Ramos, kulağındaki küpeyi çıkarmak için soyunma odasına döndü ve kulağındaki küpeyi çıkararak geri döndü.


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