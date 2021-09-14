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Ronaldo yetmedi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk sürpriz

14.09.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun ilk haftasında Manchester United, 65 dakika 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda Young Boys'a 2-1 mağlup oldu.

Ronaldo yetmedi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk sürpriz

Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Manchester United, deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi. Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadeleyi Young Boys 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı ve Kırmızı Şeytanlar ilk maçta sürpriz ile karşılaştı.

Manchester United, takıma 12 yıl sonra geri dönen tecrübeli süperstar Cristiano Ronaldo'nun 13. dakikada attığı golle öne geçerken, 35. dakikada Wan-Bissaka'nın yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart görmesi işleri değiştirdi. Bu dakikadan sonra kontrolü eline geçiren Young Boys, 66. dakikada Ngamaleu'nun golüyle eşitliği yakaladı. 90+5. dakikada sahneye çıkan Siebatcheu, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Mücadelede 72 dakika sahada kalan ve geri dönüşün ardından 2 maçta 3 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıkarak Casillas'ın rekoruna ortak oldu. Öte yandan Portekizli yıldız, üst üste 17. sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol atarken, toplam 135 gole ulaştı.

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun 2. haftasında Manchester United evinde Villarreal ile karşılaşacakken, Young Boys ise Atalanta deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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