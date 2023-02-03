Ronaldo yine kazanamadı! Al Fateh deplasmanında golünü attı ama... Tam 14 top kaybı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'daki kariyerini olaylı bir şekilde noktalamasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımında çıktığı ilk maçlarda beklenen performansı gösteremezken eleştiri oklarının hedefindeydi.

Şu ana kadar Al Nassr formasıyla 3 maça çıkan Portekizli yıldız, son olarak ligin 15. haftasında oynanan Al Fateh deplasmanında forma giydi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Prince Abdullah Stadyumu'nda oynanan karşılaşma karışılıklı atılan gollerle 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Al Fateh'in ilk golü mücadelenin 12. dakikasında Cristian Tello'dan gelirken, Al Nassr bu gole 42. dakikada Anderson Talisca ile karşılık verdi. Al Fateh, 58. dakikada bu kez Sofiane Bendebka ile öne geçti.

RONALDO GOLÜNÜ ATTI AMA...

Karşılaşmada son sözü söyleyen isim ise geldiği günden bu yana eleştirilen isim Cristiano Ronaldo oldu. Karşılaşmayı 14 top kaybıyla tamamlayan Portekizli yıldız uzatmalarda penaltıdan eşitliği sağladı. Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk golünü attı.

TALISCA KIZARDI

Öte yandan Al Nassr'da Anderson Talisca, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Al Nassr 34 puanda, Al Fateh 22 puana yükseldi.

