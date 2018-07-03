Rondo'nun yeni durağı Los Angeles Lakers

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers, tecrübeli oyun kurucu Rajon Rondo'yu kadrosuna kattı.
Yıldız basketbolcu LeBron James ile anlaşarak şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Lakers, geçen sezon New Orleans Pelicans'ta forma giyen ABD'li oyuncu Rondo'yu da bir yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı. ABD basınında, Rondo'nun Lakers'tan bir yıllık sözleşme karşılığında 9 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.
Lakers, daha önce Pelicans'ın yanı sıra Boston Celtics, Dallas Mavericks, Sacramento Kings ve Chicago Bulls'ta oynayan Rondo'nun kariyeri boyunca imza attığı 6. takım oldu. Rondo, geçen sezon Pelicans formasıyla 8,3 sayı, 8,2 asist ortalamaları tutturdu.
G.Saray'a transferde büyük şok
Cocu: Transferde doğru kararları vermek istiyoruz!
Beşiktaş Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı!
Quaresma'ya Çin'den yıllık 9 milyon Euro teklif!
Galatasaray Trezeguet ve Kasımpaşa ile anlaşma sağladı!
Volkan Demirel Ali Koç ile görüşme yapacak!
Juventus, Ronaldo'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüştü!
Dev transferin bedeli ortaya çıktı
Karabükspor Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı
Ahmet Dursun Tokatspor yönetim kuruluna seçildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum