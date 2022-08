Rönesans, dünyanın en büyük 24'üncü Avrupa’nın 8'inci müteahhitlik şirketi oldu

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding, dünya inşaat sektörüne yönelik en köklü ve saygın değerlendirme olan ENR’nin (Engineering News Record) “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 2022 yılı listesinde 24’üncü, Avrupa'da ise en büyük 8’inci müteahhitlik şirketi oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, uluslararası inşaat sektörü dergilerinden ENR’nin , müteahhitlik firmalarının merkezlerinin bulunduğu ülkeler dışındaki gelirlerini esas alarak hazırladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" 2022 yılı listesi açıklandı.

Mühendislik projeleri ve yatırımları ile Rönesans Holding, bu yıl dünya sıralamasında dört basamak atlayarak 24’üncülüğe, Avrupa’da ise 8’inciliğe yükseldi.

2015 yılından beri Avrupa’nın en büyük ilk 10 müteahhitlik şirketi arasında yer alan Rönesans Holding, geçen yıl dünya sıralamasında 28’inci, Avrupa’da ise 9’uncu sırada bulunuyordu. Rönesans, listedeki Türk şirketleri arasında da liderliğini korudu.

- Gelirinin yüzde 78’ini yurt dışındaki projelerden elde ediyor

Dünyanın farklı coğrafyalarında parmakla gösterilen örnek projelere imza atan uluslararası bir Türk şirketi olan Rönesans’ın 2021 yılı uluslararası konsolide cirosu 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Farklı coğrafyalarda, yaklaşık 30 ülkede faaliyet gösteren Rönesans Holding, gelirinin yüzde 78’ini Türkiye dışında yer alan projelerden ve yatırımlarından elde ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Baki, şunları kaydetti:

“2015 yılından beri bu listede Avrupa’nın en büyük 10 şirketi arasında yer almaktan bir Türk şirketi olarak gurur duyuyoruz. Yurt dışı büyümemizdeki en önemli yetkinliğimiz uluslararası finansman yaratma kabiliyetimizi inşaat becerimizle birleştirip sinerji açığa çıkartmak ve farklı coğrafyalarda değer yaratmak. Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafya ve sektörde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için farklı projeler ile yer almaya ve şirket satın alma işlemleri gerçekleştirmeye devam etmeyi planlıyoruz.”

- Rönesans, yeni ülkelerde yer almak stratejisiyle büyümeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor

30. yılını kutlamaya hazırlanan Rönesans Holding, bugün Avrupa başta olmak üzere Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada inşaat, gayrimenkul, sağlık ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.

2010’lu yıllardan itibaren hem organik büyüme hem de satın almalar yoluyla inorganik olarak hızla büyüyen Rönesans, özellikle rekabet avantajını artırmak, grubun teknik kapasitesini yükseltmek ve yeni ülkelerde yer almak stratejisiyle büyümeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Rönesans, 2014 yılında Alman Heitkamp’ı, 2016 yılında ise 145 yıllık geçmişi ile Hollanda’nın en büyük 10 inşaat şirketinden biri olan Ballast Nedam’ı bünyesine katarak başta Hollanda, Almanya, İsviçre ve İngiltere’deki faaliyetlerini geliştiriyor. 2016 yılında tamamlanan ve Avrupa’nın en uzun tüneli olma özelliğine sahip Gotthard Base Tüneli, Heitkamp’ın bugüne dek içinde bulunduğu en önemli projelerden biri olarak Rönesans imzası taşıyor. Avrupa’daki son şirket satın alımlarından biri de Ballast Nedam’ın 2021’in sonlarında gerçekleştirdiği Williems satın alması oldu.

Dünyanın her kıtasında, her iklim koşulunda ve zorlu şartlarda aynı anda yüzlerce projeyi başarıyla yürüten, Türkmenistan’da dünyanın en büyük doğalgazdan benzin üreten tesisini, Avrupa’nın en yüksek binasını, İsviçre’de dünyanın en uzun tren yolu tünelini, Hollanda’nın en uzun kara tünelini, Türkiye’de dünyanın en fazla deprem yalıtım birimine sahip yapısını hayata geçiren Rönesans, özellikle son yıllarda iş ortakları ile Mühendislik-Tedarik-İnşaat-Finansman (EPCF Engineering, Procurement, Construction and Financing) modeli ile gelişmekte olan ülkelerin altyapı ve sosyal donatı projeleri hayata geçirme kapasitelerini arttırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra enerji ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırıyor.