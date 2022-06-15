Rönesans Holding’e Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sürdürülebilirlik ödülü

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 2022 yılı Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık" kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş coğrafyadaki 27 ülkede inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında faaliyet gösteren Rönesans Holding'in sağlık sektöründe insan kaynakları politika ve prosedürlerine eşitlikçi bir bakış açısı getirilmesini hedefleyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, elde edilen kazanımlar nedeniyle EBRD tarafından ödüle layık görüldü.

Şehir hastanelerinin finansmanında yer alarak Türkiye'nin sağlık alt yapısının geliştirmesine katkı sağlayan EBRD, destek verdiği projelerin sürdürülebilir olması için çevre ve sosyal standartları sağlaması, kapsayıcı ve eşitlikçi politikaları desteklemesini öngörüyor.

Rönesans Holding'in Japon Sojitz ortaklığı ile yapımını ve işletmesini yürüttüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde pilot olarak uygulanan proje, Rönesans'ın insan kaynakları süreçlerini, politika ve prosedürlerini sözleşmeli pozisyonlar da dahil olacak şekilde kapsamlı biçimde güçlendirerek, sağlık sektöründe kadınlar ve erkekler için eşit fırsatların teşvik edilmesini sağladı.

Projenin kısa vadede hayata geçen sonuçlarından biri de salgın döneminde açılan anaokulunun risk altında çalışan sağlık çalışanlarına kolaylık, güven, motivasyon, aidiyet ve iş-özel yaşam dengelerini kurma imkanı sunması oldu.

- "Topluma yarar sağlayan projelere devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak, gerçekleştirdikleri seçkin projeleri sürdürülebilirlik ve toplumsal etki açısından hassasiyetle değerlendirdiklerini belirterek, "Rönesans Holding'in EBRD iş birliği ile hayata geçirdiği en önemli çalışmalardan biri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi oldu. Proje kapsamında Rönesans'ın insan kaynakları süreçlerini, politika ve prosedürlerini kapsamlı biçimde güçlendirdik, sağlık sektöründe kadınlar ve erkekler için eşit fırsatların teşvik edilmesini sağladık. Bu çalışmalar sonucunda EBRD tarafından 2022 yılı Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık' ödülüne layık görüldük. Bu anlamlı ödül yapılan çalışmalarımızı taçlandırdı. Rönesans Holding’in varlığını sürdürdüğü her bölgede kadınların ekonomiye katılımını ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını arttırma çabalarımızı yoğun şekilde sürdürecek ve yeni projeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Rönesans Holding, EBRD ile çalışmalarının yanı sıra 2015'den bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin, 2016'dan bu yana da WEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) platformu prensip ve kurallarının imzacısı.

