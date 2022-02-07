Rosalinda dizisi yıldızı Thalia kimdir? Thalia şimdi ne yapıyor?

90'lı yılların en çok izlenen pembe dizisi Rosalinda bir döneme damgasını vurmuştu. Yayınlandığı saatlerde herkes evinde televizyonunun başında olurdu. Rosalinda dizisinin başrol oyuncusu pop şarkıcısı Thalia güzelliği ve oyunculuğuyla hafızalara kazındı. Rosalinda dizisinin güzeller güzeli Rosalinda'sı Thalia kimdir gelin birlikte bakalım.

THALİA KİMDİR?

Ariadna Thalía Sodi Miranda, 26 Ağustos 1971 yılında Meksika'da doğdu. Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur.

Thalia, müzik kariyerine 80'lerin başında Din Din adlı bir çocuk grubunun solisti olarak başladı. 1986 yılında, o zamanlar Latin Amerika'da ses getirmiş olan Timbiriche müzik grubuna katıldı ve grup ile 5 stüdyo albüm yayınladı. 1989 yılına geldiğimiz de gruptan ayrıldı. Thalia'nın artık solo artist olma isteği başlamıştı ve o yıl ilk albümünü hazırlamak üzere Los Angelas'a yerleşti.

Latin popunun en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Thalía, bugüne dek dünya çapında 40 milyondan fazla satmıştır. "1990'lı yılların en çok satan Latin şarkıcısı" unvanını taşır. Rol aldığı pembe diziler ile Türkiye'de de binlerce hayranı olan yıldız, en çok tanınan Meksikalı aktrislerdendir. Gelmiş geçmiş en çok satış yapmış Meksikalı kadın şarkıcıdır.

THALİA ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Pop şarkıcısı Thalia müzik kariyerine devam etmektedir. Thalia, 2018 yılında Valiente albümünü piyasaya sürmüştür. Albüm Billboard listelerinde 1 numaraya çıkmıştır. Albümden çıkan ilk single şarkısı No Me Acuerdo 1 milyarı geçen izlenme sayısı ile Youtube'da 2018 yılının en çok izlenen 6. müzik videosu olmayı başarmıştır.

2019 yılında ise, Latin Grammy'lerde Onur Ödülü alan sanatçı ayrıca Valiente albümle birlikte 20 ülkede 1 numara olmuş ve 45 ülkede müzik listelerine girmeyi başarmıştır.

