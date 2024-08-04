MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rosie Huntington-Whiteley fit görünüm için her şeyi yapıyor! Yatak pozu olay oldu

Rosie Huntington-Whiteley fit görünüm için her şeyi yapıyor! Yatak pozu olay oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.08.2024 10:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rosie Huntington-Whiteley'in son güzellik tedavisinden sonra yine adından söz ettirdi. 37 yaşındaki Rosie, lenfatik drenaj yaptırdıktan sonra çıplak poz verdi.

Rosie Huntington-Whiteley fit görünüm için her şeyi yapıyor! Yatak pozu olay oldu

Rosie Huntington-Whiteley son dönemde iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü markaların reklam yüzü olan Rosie Huntington Whiteley fit görünümünü sürdürmek için de çeşitli işlemler yaptırıyor.

Model, son olarak vücudun sıvı ve atıklardan arınmasına yardımcı olan lenfatik drenaj yaptırdı.

Ünlü isim Kaliforniya'daki terapinin ardından stratejik olarak yerleştirilmiş bir havluyla poz verdi.

Ekran Alıntısı

İki çocuğu olan Rosie, gelecek için fit görünümünü koruması gerektiğini düşünüyordu.

ss

Rosie Huntington-Whiteley "Modellik kariyerimin çok erken dönemlerinden itibaren bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini, bir raf ömrünüz olduğunu anlamıştım.
Sadece dış görünüşüme bağlı olmayan bir güvenceye sahip olduğumdan emin olmak istedim. Beynimi kullanmak, onu farklı şekillerde keşfetmek ve yeni şeyler denemek istedim" dedi.

SABAHLARI 1 LİTRE SU

Fit hali dikkat çeken ünlü model Rosie Huntington Whiteley daha önce yaptığı bir açıklamada sabahları bir litre su içtiğini belirterek, “Su, cildimin sağlıklı olması için çok önemli. Ayrıca açlık krizlerini de önlüyor” demişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Rosie Huntington-Whiteley
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'da en son 1940'da bunu yaşamıştı! Taraftar isyanda: Bu gece istifa etmezseniz...

G.Saray'da en son 1940'da bunu yaşamıştı! Taraftar isyanda: Bu gece istifa etmezseniz...

Mertens'ten maç sonu Okan Buruk'a eleştiri!

Mertens'ten maç sonu Okan Buruk'a eleştiri!

''Galatasaraylı oyuncular Büyükekşi'nin gittiğine üzülmüşler gibi...''

''Galatasaraylı oyuncular Büyükekşi'nin gittiğine üzülmüşler gibi...''

Okan Buruk faturayı iki isme kesti!

Okan Buruk faturayı iki isme kesti!

Cinsel organı sebebiyle Olimpiyatlarda başarısız oldu!

Cinsel organı sebebiyle Olimpiyatlarda başarısız oldu!

Mert Hakan Yandaş'tan kızdıran paylaşım!

Mert Hakan Yandaş'tan kızdıran paylaşım!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.