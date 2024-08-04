Rosie Huntington-Whiteley fit görünüm için her şeyi yapıyor! Yatak pozu olay oldu

Rosie Huntington-Whiteley son dönemde iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü markaların reklam yüzü olan Rosie Huntington Whiteley fit görünümünü sürdürmek için de çeşitli işlemler yaptırıyor.

Model, son olarak vücudun sıvı ve atıklardan arınmasına yardımcı olan lenfatik drenaj yaptırdı.

Ünlü isim Kaliforniya'daki terapinin ardından stratejik olarak yerleştirilmiş bir havluyla poz verdi.

İki çocuğu olan Rosie, gelecek için fit görünümünü koruması gerektiğini düşünüyordu.

Rosie Huntington-Whiteley "Modellik kariyerimin çok erken dönemlerinden itibaren bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini, bir raf ömrünüz olduğunu anlamıştım.

Sadece dış görünüşüme bağlı olmayan bir güvenceye sahip olduğumdan emin olmak istedim. Beynimi kullanmak, onu farklı şekillerde keşfetmek ve yeni şeyler denemek istedim" dedi.

SABAHLARI 1 LİTRE SU

Fit hali dikkat çeken ünlü model Rosie Huntington Whiteley daha önce yaptığı bir açıklamada sabahları bir litre su içtiğini belirterek, “Su, cildimin sağlıklı olması için çok önemli. Ayrıca açlık krizlerini de önlüyor” demişti.