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Rosier: İnanılmaz bir kutlama

19.05.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, Boğaz’ı geçerek Vodafone Park’a geldi. Tekneden inen Rosier, “İnanılmaz bir kutlama” derken, Yönetici Emre Kocadağ ise, “Donanmamızla geldik” ifadelerini kullandı.

Rosier: İnanılmaz bir kutlama

Süper Lig’de 16. şampiyonluğunu kutlayan Beşiktaş’ta takımın Fransız yıldızlarından Valentin Rosier, tekneden iner inmez yoğun ilgiyle karşılaştı. Takım otobüsüne binmek için bekleyen yıldız futbolcu, birçok taraftarla fotoğraf çektirirken İhlas Haber Ajansı’na da açıklamalarda bulundu.

Boğaz’da kutlamanın inanılmaz olduğunu söyleyen Rosier, “2 şampiyonluk yaşadık ve inanılmaz mutluyum. İnanılmaz bir sevinç yaşıyorum” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı sorusunu da yanıtlayan Rosier, “Bunun cevabını ben veremem” açıklamasını yaptı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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