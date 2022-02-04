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Ross Barkley kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley Galatasaray'da mı oynayacak?

04.02.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ross Barkley, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Ross Barkley transferinde sona gelindiği öğrenildi. Peki Ross Barkley kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley Galatasaray'da mı oynayacak? İşte İngiltere Milli Takımı'nda da oynayan Ross Barkley'in futbol kariyeri ve oynadığı takımları da içeren biyografisi...

Ross Barkley kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley Galatasaray'da mı oynayacak?

Ross Barkley ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü sürpriz bir hamlede bulundu. Galatasaray, Ross Barkley transferini bitirmeye yaklaştı. Chelsea’de forma giyen futbolcunun transfer edilecek olması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Transfer haberleri sonrası Galatasaray taraftarı Ross Barkley kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ross Barkley Galatasaray'da mı oynayacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Domènec Torrent'in Chelsea teknik direktörü'nden yıldız futbolcuyu istediği ve Galatasaray kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

ROSS BARKLEY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ross Barkley 5 Aralık 1993 tarihinde Birleşik Krallık'ın Liverpool kentinde dünyaya geldi. 28 yaşındaki futbolcu Chelsea'den kiralık olarak Premier League takımlarından Aston Villa'da oynamaktadır.

Orta saha ve On Numara mevkilerinde oynayan Barkley, sağ ayağına hakimdir.

ROSS BARKLEY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ross Barkley alt yapı kariyeri

2005-2010 Everton FC

Ross Barkley profesyonel kariyeri

Kariyerine Everton alt yapısında başlayan Ross Barkley, Sheff Wednesday, Leeds United, Chelsea formaları giyerek devam etmiştir.

Ross Barkley milli takım kariyeri

2008-2009 İngiltere U-16

2009-2010 İngiltere U-17

2010-2012 İngiltere U-19

2013 - İngiltere U-20

2011-2013 İngiltere U-21

2013- İngiltere

ROSS BARKLEY GALATASRAY'DA MI OYNAYACAK?

Galatasaray, Spor Kulübü Chelsea’de oynayan 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Ross Barkley için kiralama teklifinde bulundu. Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Barkley'i kadroya katmak istiyor. Ross Barkley'in kiralık olarak kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

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