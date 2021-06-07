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"Rotahane Projesi" ile Edirne'ye gelen heyet Sağlık Müzesi ve Edirne Sarayı'nı gezdi

07.06.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Rotahane Projesi" ile Edirne'ye gelen heyet Sağlık Müzesi ve Edirne Sarayı'nı gezdi

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane Projesi kapsamında Edirne'ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi, Rotahane kurucusu Pervin Ersoy ve beraberindeki sanatçı heyeti, Sultan II. Bayezid Külliyesi'ndeki Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi ve Edirne Sarayı Kazı Alanı'nı ziyaret etti.

"Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz" sloganıyla kentlerin tanıtımı amacıyla gerçekleşen gezi programının Edirne ayağına sanatçılar Serkan Çağrı, Suzan Kardeş, Açelya Akkoyun, Özgür Özgülün, Serap Çiftçi'nin yanı sıra gurmeler ve proje ekibi üyeler katıldı.

Müze ziyaretinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından karşılanan heyet, Osmanlı'da sağlık alanındaki çalışmalar ve tıp eğitiminin anlatıldığı ödüllü müzeyi gezdi.

Rektör Tabakoğlu, müzede yer alan canlandırmaları ve eserleri hayranlıkla inceleyen heyet üyelerine müze hakkında bilgiler verdi.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ile opera sanatçısı Serap Çiftçi, su ve müzik sesinin hastalıkların tedavisinde kullanıldığı Şifahane'de mini konser gerçekleştirdi. Konser, Rotahane üyeleri ve müzeyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Ersoy ve beraberindeki heyet, müze ziyaretinin ardından kazı çalışmaları Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen Edirne Sarayı'nı ziyaret etti.

Yürütülen kazı çalışmalarını yerinde gören heyet, Kazı Başkanı Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu'ndan bilgiler aldı.

Ersoy, gerçekleştirdikleri gezi programı kapsamında Edirne'yi en iyi şekilde tanımak ve tanıtmak istediklerini belirterek, gördükleri ilgiden dolayı Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti.

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