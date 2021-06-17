Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey'in hayatı merak konusu oldu. Futbolseverler Frey'in hayatını araştırıyor. İşviçreli futbolcu Fenerbahçe'ye, 2018-2019 sezonunda Zürih takımından transfer edilmişti. Peki Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

ROYAL ANTWERP'E TRANSFER OLAN MİCHAEL FREY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

19 Temmuz 1994 Münsingen, İsviçre doğumlu Michael Frey 26 yaşındadır. 1,88 boyundadır. Futbolculuk kariyerine 2012'de Young Boys kulübünde adım atmıştır. Bunun ardından Lille, Luzern, Young Boys, FC Zürich kulüplerinde oynamış ve kendisini gösterme fırsatına sahip olmuştur. İsviçreli futbolcu, futbol kariyeri boyunca birçok forma giymiştir. Kariyerinin başlarında Michael Frey Young Boys ekibi ile beraber altyapı kariyerine adım atmıştır. Frey, Young Boys ile futbol alanında yeteneklerini geliştirmiştir. 2021'de aynı kulüp ile sözleşmeye imza atmıştır. Young Boys ile 73 karşılaşmaya çıkmış ve 17 gol atmıştır. Mevkiisi forvettir. Profesyonel futbol kariyeri boyunca toplamda 237 maça çıkan Frey 62 gol atmıştır.