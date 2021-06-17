Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey'in hayatı merak konusu oldu. Futbolseverler Frey'in hayatını araştırıyor. İşviçreli futbolcu Fenerbahçe'ye, 2018-2019 sezonunda Zürih takımından transfer edilmişti. Peki Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...
19 Temmuz 1994 Münsingen, İsviçre doğumlu Michael Frey 26 yaşındadır. 1,88 boyundadır. Futbolculuk kariyerine 2012'de Young Boys kulübünde adım atmıştır. Bunun ardından Lille, Luzern, Young Boys, FC Zürich kulüplerinde oynamış ve kendisini gösterme fırsatına sahip olmuştur. İsviçreli futbolcu, futbol kariyeri boyunca birçok forma giymiştir. Kariyerinin başlarında Michael Frey Young Boys ekibi ile beraber altyapı kariyerine adım atmıştır. Frey, Young Boys ile futbol alanında yeteneklerini geliştirmiştir. 2021'de aynı kulüp ile sözleşmeye imza atmıştır. Young Boys ile 73 karşılaşmaya çıkmış ve 17 gol atmıştır. Mevkiisi forvettir. Profesyonel futbol kariyeri boyunca toplamda 237 maça çıkan Frey 62 gol atmıştır.
Son olarak Fenerbahçe, İsviçreli oyuncu Frey'in ekibi Royal Antwerp'e transfer olduğunu açıklamıştır. Kulüp tarafından, Frey'in Royal Antwerp'e transfer olmasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştır: "Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Fenerbahçe Frey'i, 2018-2019 sezonunda Zürih takımından transfer etmişti. Frey, ilk sezonda 22 resmi maçta 5 gol atmıştı. Sonraki sezonda Almanya'nın Nürnberg takımına kiralanmıştı. Geçici transferle 2020-2021'de Belçika ekiplerinden Waasland-Beveren'de görev aldı.
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