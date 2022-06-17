RS Otomotiv Grubu, Tur Assist'le sigorta sektörüne katma değer sağlamayı sürdürecek

İSTANBUL (AA) - RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, Tur Assist'ti daha da kuvvetli hale getireceklerini ve milli bir sermayeye dönüştürme yolunda tüm imkanları kullanacaklarını söyledi.

Kısa bir süre önce RS Otomotiv Grubu bünyesine katılan Tur Assist'in yönetim kadrosu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünaldı ve Tur Assist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan, yeni dönem stratejilerini paylaştı.

Toplantıda konuşan Ünaldı, Tur Assist'i eski lider ve yenilikçi günlerine tekrar kavuşturmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"MAPFRE Asistencia gibi global bir gücün varlığını satın alıyor olmanın haklı gururunu, RS Otomotiv Grubu ailesi olarak hep birlikte yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde grup markalarımızın sinerjisinden de faydalanarak, sektörde fark yaratan bir şirket olma yolunda ilk adımımızı atmış bulunmaktayız. Türk esnaflık prensipleri ile 13 yıl önce temellerini sağlam şekilde atan şirketimiz, sigorta sektörüne geniş bir hizmet ağı sunabilen kurumsal yapısıyla, tüm ekip arkadaşlarımızla el ele Tur Assist gibi güçlü bir markayı daha da kuvvetli hale getirecek, milli bir sermayeye dönüştürme yolunda tüm imkanlarını kullanacak. Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız, sigorta sektörü ve Türk ekonomisi için hayırlı olmasını temenni ediyorum ve yola bizimle devam edenlerin güvenini de haklı çıkartacağımıza, ekibim adına bizzat söz veriyorum."

- "Ekibimizin sahadaki tecrübesi en büyük gücümüz olacak"

Tur Assist Genel Müdürü Turan da çok güçlü bir markadan kısa bir süre önce devir aldıkları Tur Assist'in, her zamankinden çok daha güçlü ve pazar lideri olarak yoluna devam edeceğini aktardı.

Ekibin saha ve sektör tecrübesinin çok etkileyici olduğunu vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize düşen görev, grubumuzun sinerji ve enerjisi ile Tur Assist'teki ekibimizin enerjisini birleştirerek bu değeri büyük bir güç halinde piyasaya çıkarmaktır. Bunu en kısa süre içinde yapabilmek için ilk günden itibaren hep birlikte kolları sıvayarak bu vizyonumuz doğrultusunda işe başladık. Öncelikle sistem altyapısını yeni nesil, ihtiyaçlara uygun, daha hızlı ve daha efektif yapmak üzere yerel ekibimiz ile yazılım altyapısını düzenlemeye başladık ve inanılmaz hızlı yol aldık. Çok kısa bir süre içinde canlıya alacağımız sistem daha kompakt ve daha işlevsel olacaktır. Tüm ekibimiz ile yol haritamızı paylaştık ve ne mutlu bize ki ortak paydalarda buluştuk. Ekibin müthiş desteği bize bu satın alma kararımızın ne kadar doğru bir ticari karar olduğunu bir kez daha teyit etti. Ben tüm ekip arkadaşlarıma bu süre içinde ve sonrasında bizlere göstermiş oldukları müthiş destek için tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

- "Kadına destek' adına teşekkürlerimizi sunuyorum"

Toplantıda konuşan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sema Tüfekçiler ise RS Otomotiv Grubu ve Tur Assist'in uzun yıllardır radarında olan ve kendi alanlarında çok başarılı bulduğu iki ayrı şirketken, bugün artık iki şirketin aynı çatı altında bulunduğunu, değer yaratarak sektörde öncü ve lider olma hedefi ile yoluna devam edeceğini söyledi.

Tüfekçiler, "Ünal Bey'in hızı, çabuk karar verişi, doğru stratejiler kurması ve çevikliği bu satın alma işlemini gerçekten çok hızlı bir şekilde finalize etti, satış sonrası bu motivasyon ile ekipler çok kısa süre içinde entegre oldu ve hızla gerekli tüm aksiyonlar plan ve stratejiler paralelinde alınmaya başladı. KASIDER Kurucu Başkanı olarak Ünal Bey'in her daim kadına destek konusunda verdiği maddi, manevi destekler için de ayrıca teşekkürlerimi sunmak isterim." şeklinde konuştu.

- "Yeni dönem hepimiz için umut verici"

Tur Assist Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Asker de son 1 yıldır genel müdürlüğünü yürüttüğü Tur Assist'in, MAPFRE Asistencia'nın Türkiye'den çıkma kararı almasının ardından birçok yatırımcı tarafından talep gördüğünü aktardı.

Bunun marka ve şirket için gurur verici bir gelişme olduğunu ifade eden Asker, "Tüm bu gelişmeler sonucunda RS Otomotiv Grubu'nun Tur Assist'i satın alması şirket içinde ve müşterilerimiz arasında çok büyük bir memnuniyet ve umut ile karşılanmıştır. Bu değişim, çok kısa bir süre içinde hepimizin içine sinerek, hızla yeni döneme geçmemize imkan sağladı." şeklinde konuştu.

Yönetim kurulu üyesi olarak her alanda ekibe destek olmaya devam edeceğini kaydeden Asker, kadın istihdamına destek noktasında da sektörün diğer şirketlerinin desteğinin artarak devamını temenni etti.

