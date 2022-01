RS Servis'ten sürücülere araçlarının periyodik kontrollerini yaptırma tavsiyesi

İSTANBUL (AA) - RS Servis uzmanları, sürüş güvenliği ve konforu için araç sahiplerine, kar yağışı ve zorlu kış şartlarında dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda tavsiyelerde bulundu.

RS Servis'ten yapılan açıklamaya göre, zayıf akülerin düşük hava sıcaklıklarında aracın çalışmasına engel olacağı, eksik ve eski soğutma sıvısının motorun donmasına ve yüksek maliyetli hasarlara neden olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, sürücülerin kış aylarında yaptıkları periyodik kontroller sayesinde araçlarının ömrünü uzatabileceğinin altını çiziyor.

Uzmanlar, 7 derecenin altındaki her sıcaklıkta yaz lastiklerinin ana maddeleri sebebiyle gerekli performansı göstermediğini, fren mesafesini ciddi şekilde uzattığını, kalkışlarda ve dönüşlerde tutunmayı çok zorlaştırdığını belirtiyor. Toplumdaki genel kanının aksine, lastik basıncını düşürmek yerine, 1-2 PSI artırılması tavsiye ediliyor.

Açıklamaya göre, araç sahiplerinin alabileceği önlemler şöyle:

"Aracınızın soğutma sıvısını her yıl değiştirmeye özen gösterin. Eksilen ve eskiyen soğutma sıvısı, motorun donmasına ya da hararet yapmasına sebep olarak çok yüksek maliyetler çıkarabilir. Akü kontrolünü elden bırakmayın. Artık birçok modern otomobilde akünün zayıfladığına dair uyarı mesajı alabilirsiniz. Akünüzün zayıflamaması için kontak kapalıyken 20 dakikadan fazla multimedya sistemi, farlar açık şekilde beklemeyin, telefon şarj etmeyin. Silecek suyunda yüzde 100 su kullanmayın. Periyodik bakımları ihmal etmeyin. Eksilmiş yağ seviyesi, motorun soğuk havalarda çalışmasını zorlaştırır, yıpranan fren diski ve balataları ise çetin şartlarda aracın frenleme mesafesini ekstra uzatır. Pandemi sebebiyle aracınızı uzun süredir kullanmıyorsanız haftada bir kez çalıştırmaya ve mümkünse kısa bir sürüş yapmaya özen gösterin. Standart dışı ampuller, karlı ve sisli havalarda görüş mesafenizin kısalmasına sebep olur. Patlayan ampulleriniz varsa vakit kaybetmeden değiştirin. Ayrıca, otomobilin far ve stop grubunda oluşan buzları temizlemek için bagajınızda her zaman bir buz kazıyıcı bulundurun."