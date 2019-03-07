RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den televizyonlara uyarı

Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, kadınların sadece eş ya da anne olmadığını, tarihe yön veren liderleri de kadınların yetiştirdiğine dikkat çekti. Şahin, "En son 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da kadınların bu rolünü hep birlikte müşahede ettik. Ne yaparsak yapalım kadınlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Kültürümüz kadını kutsal sayar. Cenneti annelerin ayakları altında gören bir medeniyetin mensupları olarak kadını dışlayan hatta yok sayan yaklaşımlara karşıyız" ifadelerini kullandı.

'KADIN ÜZERİNDEN REYTİNG HESABI YAPILMAMALI'

Kadınların istismara, şiddete ve haksızlığa maruz kalmasının asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan RTÜK Başkanı Şahin, ekranlara yansıyan kadına yönelik şiddet görüntülerini eleştirdi. Şahin, "Televizyonlarda zaman zaman gördüğümüz kadına yönelik şiddet ve istismar görüntüsü toplum için büyük bir tehdittir. Medyamız, reyting hesabını kadın üzerinden yapmamalıdır. Kamu görevi de olan medyamızın, kuşak programlarını, bilgilendirici ve eğitici olacak şekilde yeniden düzenleme yapmasını arzu etmekteyiz" dedi.