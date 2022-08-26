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RTÜK Başkanı Şahin, Nevşehir'de özel çocukların eğitim aldığı akademinin açılışına katıldı

26.08.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK Başkanı Şahin, Nevşehir'de özel çocukların eğitim aldığı akademinin açılışına katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) tarafından oluşturulan ve özel gereksinimli çocuklara bilimsel, sanatsal, kültürel alanlarda eğitim imkanı sunulan uygulama ve eğitim atölyeleri törenle açıldı.

KEYDER bünyesindeki Küçük Prens Akademi'de gerçekleştirilen törene, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı sanatçılar, özel çocuklar ve aileleri katıldı.

Törende, KEYDER Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalcı, derneği ve eğitim atölyelerini, 2007 yılında down sendromlu dünyaya gelen oğlu Kağan için eğitim merkezi arayışının ardından kurduklarını, benzer sorun yaşayan ailelere de ücretsiz hizmet sunduklarını belirtti.

Engeli bulunan çocukların, bireysel yetenek ve ilgilerini keşfederek yaratıcılıklarını açığa çıkarmaları amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Kalcı, "Bildiğiniz üzere özel çocuk sahibi ailelerin sorduğu bir soru var. 'Bizden sonra ne olacaklar, hayata nasıl tutunacaklar?' KEYDER bu sorunun cevabı için var. Onlara özgürlükçü yaklaşacağız, komutsal yaklaşıp şunu yap demeyeceğiz. Onların kendi iradelerine bırakacağız ve bu yöntemle hayata tutunmaları için meziyetlerini arayacağız ve bulacağız. Burada annelere çok iş düşüyor. Annelerin KEYDER'i keşfetmelerini istiyorum. Endişe duyduğumuz soru aklımızdan çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kalcı, atölye ve oyun alanlarını gezen RTÜK Başkanı Şahin ve diğer katılımcılara çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

RTÜK Başkanı Şahin, gazetecilere, KEYDER'in yaptığı hizmetlerle özel çocuklara ve ailelerine derman olduğunu ifade etti.

KEYDER'İn çalışmalarını yakinen takip ettiğini ve destek verdiğini dile getiren Şahin, "Burada 16 branşta eğitilen çocuklarımızın hayata katılımlarında başarılı sonuçların alınması bizleri mutlu ediyor." dedi.

Şahin, bir gazetecinin, "Televizyon kanallarında öncelikli yayın diliminde özel gereksinimli bireylere katkı amacıyla neler yapılabilir?" sorusu üzerine, "Aslında çok da güzel olur. Hem öncelikli yayınlarımız hem de kamu spotlarımızda derneklerden görüntü alabiliyoruz. Biz bugün Hasan Kalcı ağabeyimizden söz alalım. Buradaki sanatçı dostlarımızla birlikte güzel bir kamu spotu hazırlasınlar, öncelikli yayınlar ve kamu spotu kısmında bu kardeşlerimizin hayatını nasıl kolaylaştırabilirize yönelik elimizden geleni yapalım." şeklinde konuştu.

Akademide eğitim alan çocuklarca hazırlanan aksesuar standını ziyaret eden Şahin, alışveriş yaparak kursiyer öğrencilere destek oldu.

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