YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı’yı ziyaret etti

RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı’yı ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 02.07.2020 20:33 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir süre sohbet etti.Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Nevşehir’e gelen Şahin ve Duran, ilk olarak bir süre önce Nevşehir Valiliğine atanan İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.

RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı’yı ziyaret etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir süre sohbet etti.
Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Nevşehir’e gelen Şahin ve Duran, ilk olarak bir süre önce Nevşehir Valiliğine atanan İnci Sezer Becel’i ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Şahin ve Duran, makamında bir süre sohbet ettikleri Becel’e yeni görevinde başarı diledi. Şahin ve Duran, daha sonra Nevşehir Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Rasim Arı’ya ziyarette bulundu. Ziyarette konuklarına belediye olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Arı, 20 Temmuz’da ziyarete açılması planlanan kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminin niteliği ve turizme kazandırıldığında kente sunacağı katkıları anlattı.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan’ın da yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Arı, günün anısına konuklarına bölgenin el sanatları ürünlerini hediye etti.

RTÜK Başkanı Şahin ve BİK Genel Müdürü Duran, Başkan Arı’yı ziyaret etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kendi yatağımda aldatıldım' 'Kendi yatağımda aldatıldım'
Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Citroen'den temmuz ayı kampanyası

Citroen'den temmuz ayı kampanyası

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Vali Şıldak Bandırma’yı ziyaret etti

Vali Şıldak Bandırma’yı ziyaret etti

Kaymakam Açıkgöz ve eşi, İdlib’de 4 briket ev yaptıracak

Kaymakam Açıkgöz ve eşi, İdlib’de 4 briket ev yaptıracak

Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete dağıtıyor

Bigadiç’te görme engelli vatandaş 31 yıldır gazete dağıtıyor

Nevşehir Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:14
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:17
Yatsı
21:58

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Buket Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Nevşehir’de 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir’de 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir Belediyesinden kavşaklara estetik dokunuş

Nevşehir Belediyesinden kavşaklara estetik dokunuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.