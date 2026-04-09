Arda Turan’dan Galatasaray itirafı: "Bana acı bir tecrübe yaşattınız"

Arda Turan, Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak katıldığı basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rakip analizinin yanı sıra Galatasaray vurgusu, toplantının en çok konuşulan bölümü oldu.

Burak Kavuncu

Arda Turan, Shakhtar Donetsk teknik direktörü olarak UEFA Konferans Ligi çeyrek final turunda katıldığı basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rakip analizinin yanı sıra Galatasaray vurgusu, toplantının en çok konuşulan bölümü oldu.

"GELİŞİMİNİ 2 YILDIR TAKİP EDİYORUM..."

Genç teknik adam, rakipleri AZ Alkmaar hakkında konuşurken kadronun kalitesine dikkat çekti. Özellikle Sven Mijnans, Troy Parrott ve Peer Koopmeiners gibi isimleri öne çıkaran Turan, genç oyuncu Kees Smit için de “Gelişimini iki yıldır yakından takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TARAFTARI OLARAK..."

Ancak basın toplantısının en çarpıcı kısmı, Galatasaray sözleri oldu. Sarı-kırmızılı kulübün eski kaptanlarından olan Turan, geçmişe gönderme yaparak, “Galatasaray taraftarı olarak bana acı bir tecrübe yaşatmıştınız” dedi.

Bu sözler, hem kendi futbolculuk dönemine hem de Galatasaray’ın Avrupa’da yaşadığı zorlu karşılaşmalara gönderme olarak yorumlandı. Turan’ın ifadeleri, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da geniş yankı uyandırdı.

Arda Turan’ın bu çıkışı, maç öncesi atmosferi yükseltirken, Galatasaray geçmişiyle kurduğu bağ bir kez daha gündeme geldi. Özellikle Avrupa sahnesinde yaşanan “acı tecrübeler” vurgusu, karşılaşmaya ayrı bir anlam kattı.

LECH POZNAN'I GEÇMİŞLERDİ!

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi’nde lig etabını 6. sırada tamamlayarak eleme aşamalarına güçlü bir giriş yaptı. Ukrayna temsilcisi, son 16 turunda Lech Poznań ile eşleşirken, ilk maçta aldığı 3-1'lik avantajlı skorun ardından rövanşta 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı. Turnuva genelinde genç ve dinamik kadrosunu disiplinli bir oyun anlayışıyla birleştiren Shakhtar, özellikle teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla oyunun kontrolünü elinde tutarken, hücumdaki çeşitliliği sayesinde farklı senaryolara da çözüm üretebildi ve Avrupa’da yeniden istikrarlı bir güç olma yolunda önemli bir adım attı. Ukrayna temsilcisi Arda Turan ile çekrek finalde Hollanda temsilcisi AZ Alkmar ile yarı final mücadelesi verecek.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
