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RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti dizisi için karar! Show TV'ye program durdurma cezası geldi

22.03.2023 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde zorla evlendirme, şiddet ve gerdek gecesi sahneleri tepki çekmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’ye Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan ‘kadına karşı şiddet’ sahneleri nedeniyle 5’er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti dizisi için karar! Show TV'ye program durdurma cezası geldi

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ndeki bazı sahneler incelemeye alınmıştı. Dizide ailesinin zoruyla istemediği biriyle evlendirilen Nursema'nın başına gelenler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

CEZA GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de bir televizyon dizisinde yer alan kadına şiddet görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı. RTÜK son toplantısında dizi hakkındaki kararını açıkladı.

kızılcık şerbeti

Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle RTÜK, SHOW TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

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