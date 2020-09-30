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RTÜK'ten Yasak Elma, Arıza ve Yeni Hayat dizilerine ceza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 21:27 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı programlarından ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da', TV 8'deki 'Doya Doya Moda' ile 'Yasak Elma', 'Arıza' ve 'Yeni Hayat' dizilerindeki yayın ihlalleri dolayısıyla kanallara idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK'ten Yasak Elma, Arıza ve Yeni Hayat dizilerine ceza!

RTÜK haftalık olağan toplantısında, gündemindeki izleme raporlarını inceledi. ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programını inceleyen Üst Kurul, şüpheli aile ilişkilerinin aydınlatılması amacıyla DNA testi raporunun açıklandığı yayında, 6 aylık bir bebeğin biyolojik babasının belirlendiğini ve yargının yapabileceği işlemlerin ticari bir meta gibi sunulduğunu tespit etti.

Üst Kurul, programın 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ATV’ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

YASAK ELMA'YA YAPTIRIM

FOX TV'nin 'Yasak Elma' dizisi hakkında hazırlanan raporunu da değerlendiren Üst Kurul, yapımda çocuk ve gençler için olumsuz rol modeller oluşturulduğunu, kutsal değerlere saygısızlık yapıldığını ve çarpık ilişkilerin normal gibi gösterildiğini belirledi.

Uzman İzleme Raporu'nda, söz konusu dizi filmde Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle izleyicilerden çok sayıda şikayet alındığı bilgisi de yer aldı. Üst Kurul, yayın ilkelerini ihlalden, yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.

KANAL D VE SHOW TV'YE CEZA

Kanal D televizyonunda yayınlanan 'Yeni Hayat' dizisi de uzman raporlarında yer aldı. Dizideki karakterler arasında geçen bir diyalogda, Adem isimli bir kişiden bahsedilirken, Hz. Adem'e yönelik alaycı bir tutum gösterildiği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dini inançlara saygı gösterme yükümlüğünün yok sayıldığı ilgili uzman raporuna yansıdı.

Uzman görüşünü haklı bulan Üst Kurul, Kanal D’ye yaptırım kararı aldı.

Show TV'nin 'Arıza' isimli dizisini de mercek altına alan Üst Kurul, eski bir mafya liderinin ailesi ile arasında geçen diyaloglarda, şiddete meyilli kişilerce rol model alınma riski oluşturduğu, dini değerlere saygısızlık yapıldığı, silah doğrultma, sopayla dövme, rehin alma gibi şiddet sahnelerine ağırlık verildiğini belirledi.

Üst Kurul, yasa ihlali yapan yayıncıya idari para cezası verdi.

KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ İFADELER NEDENİYLE TV8'E CEZA

TV 8 kanalının gündüz kuşağındaki, 'Doya Doya Moda' isimli yarışma-eğlence programında, çocuklara ve gençlere kötü örnek oluşturabilecek olumsuz davranış kalıpları ve ağır sözlü ithamlar kullanıldığı tespit edilerek yayıncı hakkında yaptırım kararı alındı.

Programda, yüksek sesle tartışıldığı, kavga edildiği, yarışmacıların kavga esnasında sinir krizi geçirme görüntülerine yer verildiği, yarışmacıların kişilik ve karakterlerini hedef alarak birbirlerini aşağıladığı, küçük düşürücü ve onur kırıcı ithamlarda bulunulduğu Üst Kurul'ca belirlenerek TV 8’e idari para cezası uygulandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bastır cezayı yönetmenlerinde biraz akılları başına gelsin yüzde yüz toplumun ahlak yapısını bozuyorlar
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