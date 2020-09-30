RTÜK'ten Yasak Elma, Arıza ve Yeni Hayat dizilerine ceza!

RTÜK haftalık olağan toplantısında, gündemindeki izleme raporlarını inceledi. ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programını inceleyen Üst Kurul, şüpheli aile ilişkilerinin aydınlatılması amacıyla DNA testi raporunun açıklandığı yayında, 6 aylık bir bebeğin biyolojik babasının belirlendiğini ve yargının yapabileceği işlemlerin ticari bir meta gibi sunulduğunu tespit etti.

Üst Kurul, programın 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ATV’ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

YASAK ELMA'YA YAPTIRIM

FOX TV'nin 'Yasak Elma' dizisi hakkında hazırlanan raporunu da değerlendiren Üst Kurul, yapımda çocuk ve gençler için olumsuz rol modeller oluşturulduğunu, kutsal değerlere saygısızlık yapıldığını ve çarpık ilişkilerin normal gibi gösterildiğini belirledi.

Uzman İzleme Raporu'nda, söz konusu dizi filmde Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle izleyicilerden çok sayıda şikayet alındığı bilgisi de yer aldı. Üst Kurul, yayın ilkelerini ihlalden, yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.