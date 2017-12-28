RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, TV8’de 14 Aralık’ta yayımlanan Yetenek Sizsiniz programı, üst kurulda sert tartışmalara neden oldu.

Şikayet üzerine hazırlanan uzman raporuna göre, programda, performanslarını sergilemek üzere yaşları 7 ile 11 arasında değişen kız çocuklarından oluşan 'Queen of The Dans' grubu sahneye çıktı.

"ÇOCUKLARIN SAFLIK VE MASUMİYETİNE TEZAT" DENİLDİ!

RTÜK uzman raporunda, gösteri ile ilgili olarak, “Çocukluğun saflık ve masumiyetine tezat görüntüler içinde sahnede arzı endam eden kızlar, yaşlarına uygun olmayan kıyafet ve makyajlarla dans gösterilerini tamamlamışlar, söz konusu yarışmada yayın yoluyla istismar edilmişlerdir. Yayın kuruluşunun en büyüğü 11 yaşında çocukların ihmal ve istismar edilmesine aracılık ettiği değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğunun belirtildiği raporda, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin de “Taraflardan her biri, medyayı çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarının tüm yönleri ile ilgili uygun bilgileri sağlamaya teşvik edecektir” maddesi anımsatıldı.