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RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 09:12 | Son Güncelleme 6 saat önce

TV8’de yayımlanan Yetenek Sizsiniz programında yaşları 7 ile 11 arasında değişen küçük kız çocuklarının şort giyerek yaptıkları dans gösterisi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK)'tahrik' tartışmasına neden oldu.

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, TV8’de 14 Aralık’ta yayımlanan Yetenek Sizsiniz programı, üst kurulda sert tartışmalara neden oldu.

Şikayet üzerine hazırlanan uzman raporuna göre, programda, performanslarını sergilemek üzere yaşları 7 ile 11 arasında değişen kız çocuklarından oluşan 'Queen of The Dans' grubu sahneye çıktı.

"ÇOCUKLARIN SAFLIK VE MASUMİYETİNE TEZAT" DENİLDİ!

RTÜK uzman raporunda, gösteri ile ilgili olarak, “Çocukluğun saflık ve masumiyetine tezat görüntüler içinde sahnede arzı endam eden kızlar, yaşlarına uygun olmayan kıyafet ve makyajlarla dans gösterilerini tamamlamışlar, söz konusu yarışmada yayın yoluyla istismar edilmişlerdir. Yayın kuruluşunun en büyüğü 11 yaşında çocukların ihmal ve istismar edilmesine aracılık ettiği değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğunun belirtildiği raporda, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin de “Taraflardan her biri, medyayı çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarının tüm yönleri ile ilgili uygun bilgileri sağlamaya teşvik edecektir” maddesi anımsatıldı.

AK PARTİLİ ÜYELER TAHRİK EDİCİ BULDU!

Raporda, kanala, 'yayınlar çocuklara karşı istismar içeremez' ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle, bir önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i kadar idari para cezası ve 5 gün program durdurma cezasının verilmesi istendi. Rapor geçen hafta üst kurul toplantısında gündeme geldi. Üyeler arasında tartışma yarattı. Edinilen bilgiye göre kanalın cezalandırılması isteyen AK Partili üyeler, şortlu görüntülerinden 'milletin tahrik olduğunu' söyledi. Muhalif üyelerin ise bu skandal sözlere karşı “O zaman size de pedofil derler” karşılığını verdiği öğrenildi.

Tartışmalar nedeniyle kanala ceza isteyen raporda karar yeter sayısı çıkmadı. Rapor bu perşembe günü düzenlenecek üst kurul toplantısında tekrar gündeme gelecek.

İŞTE TARTIŞMA YARATAN O PERFORMANS!

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Anahtar Kelimeler:
rtük TV8 dans gösteri

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Okuyucu Yorumları 124 yorum
tahrik değil ama o yaştaki çocukların da o şekilde açık giydirilmesi hoş değil. nasılki o yaştaki çocukların tesettür e girmesine katşı iseniz bu yaşta bu şekildi giydirilmesinede karşı olmalısınız
@poetshadow BİZİ BİZ YAPAN TÜRK ÖRF VE ADETLERİMİZİ KORUMAMIZ LAZIM
Sayın @poetshadow, " o yaşta " diye giyebilme kriteri koymuşsun. Eğer daha sonra giyebilirler anlamında söylüyorsan nasıl o yaşa hoş görülü isen pedofili (pedofili; sübyancılık, çocukları seksüel anlamda çekici bulan) olmadığına göre bu yaşa da hoş görülü olman gerekir. Ergenlikte kapanmayı, tesettüre girmeyi seçenlere de saygım var ancak, bu konuyu onlarla tartışmak anlamsız. Aslında, soruyu şu şekilde de sorabiliriz. Bu çocuklar bale gösterisini nasıl yapacaklar o zaman? gündelik kıyafetlerle değil herhalde. Bu da modern dans gösterisi kıyafeti de bu. Bu çocuklar denizde mayo giymiyorlarmı
@poetshadow o yaştaki çocuğu gelin ettiklerinde de tepki gösterirsin inşallah. 11 yaşındaki çocuktan tahrik olan sapıklar o yaştaki çocuklarında evlenmesine karşı çıkmaz. Allah size irade vermiş, teknoloji vermiş kanalı değiştirir yada kumandanızdan tamamen kapatabilirsiniz.
mesele budur...
@poetshadow aynen katılıyorum
@poetshadow halısınız kardeşim ama bunlar nasıl bir insan ki en büyüğü 11 yaşındaki çocuktan tahrik oluyorlar asıl mesele budur ayrıca yabancı ülkelerde bizim ülkemizde olduğu gibi çocuk tacizine rastlamadım orada çocuklar tesettürle gezmiyorlar hatta bu gösteriye katılan çocuklardan daha açık giyiniyorlar burada bakış ve niyet önemli
@ykoztan Katılıyorum. Ancak giyimde çok keskin olmasada bir sınırın olması gerekli. Kapanmanın dayatılmasından kaçarken açık giyimde marjinalliğin teşvik edilmesine yakalanıyoruz. Sanırım Norveçti küçük kız çocuklarına bikini giydirilmesi yasak ! Bir taraftanda Bizim örf Adetlerimiz var burada ince bir çizgi var.Teşvik edilmesin ama baskı ile özgürlükte kısıtlanmamalı.
@amanager2005 modern dans shahahshjsjsjdkfkfk
eyvallah
7 ile 11 yaşındaki kız çocuklarından tahrik oluyorsanız benim söyleyecek başka bir sözüm yok millet uzayda şarkı söylüyor bizim uğraştığımız şeylere bak geri kafalı adamlar
sen tahrik olmaya bilirsin ama olan çok insan görüyoruz haberlerde..
Bu yaştaki çocukların Kur'an okumaları yanlış oluyor da küçücük sabilerin bu şekilde kullanılması pek mi normal oluyor kardeşim?..Daha geçenlerde bir tiyatro oyununda küçük kız rol gereği eşinin ayaklarını yıkayınca ortalığı ayağa kaldırdınız.. Yanlışa yanlış diyeceksek ayrıştırmadan yapacağız..
@vetay hacı kuran kursunda neler oluyor biliyorsun (ensar)
@vetay kardesim yanlisa yanlis diyelimde o yasta kimse cocuklarin kuran okumasina dil uzatmiyor. Hepimiz cocukken kuran kursuna gittik neredeyse. Sorun bu degil sen yaslari 7-11 arasi degisen daha ergenlige bile girmemis cocuklardan tahrik olabiliyolarsa yaziklar olsun bu ulkenin haline. Vicdaniniza siginin kuran allah kitap diye dolasiyosunuz da bir kere gordun mu sen allahin indirdigi kitabin icinde boyle bir durumu
@berkanty ensar Kuran Kursu değildir. Biraz araştıraydın bari...
@vetay sen enser vakfındamı yetiştin galiba ayak yıkmak demişsin yazık sizlere kadınları hor görüyorsunuz birde Müslümanım diyorsunuz
aklınız hep uçkurunuzda mı olacak?
acuna kızmaya gerek yok, toplum neyi hoş görürse yapımcılar da onu ekrana getirir, izlenmezse yayından kalkar, burada kızacaksanız, o çocukların anne ve babasına kızın ya da izlemeyin. ....
Sorsan bi subhaneke okumasını bile bilmeyen sözde müslüman sayısının giderek arttığı bir ülkede bu tarz görüntülere müsade edilirse gelecekte daha ahlaksız bir toplum olabiliriz. Yazık şu çocuklara ve onları alkışlayanlara..
Sübhanekeyi ilkokul 4. sınıfta öğretiyorlar bu arada, bilmeyen yoktur.
Sübhanekeyi ezbere bilenleri hatta camide hocalık yapanlarıda görüyoruz. Bunun kıyafetle alakası yok. Ben erkek çocuğunun etek giydiğini yada köpeğin etek giydiğini görmedim. o yüzden kıyafet tahrik ediyor müslüman ülkeyiz muhabbeti yapmayın burada
her gördüğüne tahrik olacak kadar zayıf iradeliler izlemesin ozaman
kafaya bak akliniz fikriniz uçkurunuzda tam arap kafalı olduk eskiya dunyaya hukumdar olmaz dirilis ertugrulda birbirini kesen kesene kafaya sikan sıkana ama bunlar toplumda heleki bizim gibi eğitim seviyesi yuksek toplumda etki yapmaz demi çok akilli rütuk yetkileri
insana önce saçma geliyor neyinden tahrik oluyorlar diye bacak kadar çocukların sonra ülkede tavuğa, damacanaya, bebeklere tecavüz eden insanlar aklıma geliyor sonra istemsiz hak veriyorum.
Ortalıkta dolaşan sapıklara malzeme yapmayalım çocuklarımızı bence rütük haklı..
çocuktan tahrik olmak nedir ya bu nasıl bir kafa yapısıdır anlamadım bu düşünceye sahip olan kişiler kendilerini en kısa yoldan denize atsınlar yada yüksekten
Çocuklarımızın bedenlerine kirli gözlerinizle bakmaktan vazgeçin artık.Sapık ruhlular
Bizde bu kötü zihniyetler olduğu müddetçe herşey mümkün önce kafaların değişmesi gerek rtük de bu zihniyetten geri kalmıyor
siz ve sizin gibiler bittiği gün dünya huzura kavuşacak.
@cyilmaz_g0 Bu çocuklardan tahrik olan zihniyetten bahsediyorum. Yanlış yöne çekmeyin!
Damacana?
Ona bakarsan damacana da tahrik edici :/ Adamın içinin pisliği ile alakalı yani !!! .Ben çocukların gözündeki ışıltıdan ve yaptıkları gösterinin heyecanından başka bir şey görmedim
Vasıfsızlar
nasıl çocuklarda tesettür hoş karşılanmıyorsa bu kadar soyunmaları ve makyaj da hoş değil
Havasından mıdır bu memleketin yoksa ırsi midir bu kadar sapkın sapık var aramızda. insan 5-10 yaşındaki çocuktan pis bi sapık değilse tahrik olamaz
ZİHNİYETE BAK YU ARTIK AKILLARI FİKİRLERİ BACAKLARININ ARASINDA HERİFLERİN NE GÖZLE İALİYORLAR ACABA BU GÖRÜNTÜLERİ.
SİZ BU ÇOCUKLARI SÖZDE MEDENİYET DİYE DAHA ŞİMDİDEN BÖYLE AÇIK SAÇIK GİYDİRİP TOPLUMA ÇIKARIRSANIZ GELECEKLERİNDE ARTIK NASIL OLURLAR NASIL GİYİNİRLER SİZ DÜŞÜNÜN BİR ÇOCUĞU NASIL YETİŞTİRİRSEN BÜYÜTÜRSEN BÜYÜDÜĞÜNDE DE ÖYLE OLUR ÇOCUĞA DAHA ÇOCUKLUĞUNDA EDEBİ AHLAKI RESULULLAHIN AHLAKINI ALLAHIN EMİRLERİNİ ANLATMAZSAN BU YOLU GÖSTERMEZSEN BÜYÜDÜĞÜNDE DE ÇEVRESİNE BAKARAK YALNIŞLARI GÖREREK YAŞAR ÇEVREDEN ETKİLENEREK YAŞAR KİM NE YAPIYOSA NASIL GİYİNİYORSA ONU YAPAR ONU GİYİNİR VE BUNUN MESULİYETİ BAŞTA ANNE BABADA OLUR AHİRETTE ALLAH BUNUN HESABINI SORAR BU BÖYLE BİLİNE...
OKADAR PROĞRAM ARASINDAN O KADAR REZİL PROGRAM ARASINDAN ÇOCUKLAR TAHRİK ETTİ
bencede çok yalnış maymun ettiler milleti çocukları, çıplak çıplak dans etmek nedir ayıp anası babasıda nasıl bir ahlak varsa artık...
bu yastaki evlatlarimiza tahrik olacak kadar dustuyse bu ulke vay halimize bu cocuklar olimpiyatlarda yuzmelerede gitmesin su balesinede gitmesin herseyden mahrum kalalim vay cahil insan evlatlari
şeytana hizmet ettiriyorlar insanı daha küçük yaşlardan başlayarak soyanlar işte asıl sapık onlar bu düşünceyi savunanlar işte asıl sapık onlar
Allahın aşkına çok merak ediyorum. Video'yu yaklaşık 3 defa izledim. Bir türlü tahrik edecek bir unsur bulamadım. Bende mi sıkıntı yoksa tahrik olabilenlerde mi? Asıl önemli soru ise şu; "Bu tahrik olabilen yaratıkların evlerinde çocukları var. (İnşallah yoktur ) Acaba tahrik olduklarında kendi çocuklarına nasıl davranıyorlar?!!!! Düşününce aklıma çok daha iğrenç olasılıklar geliyor. Semud ve Lud kavimlerinin helakı da bu ve benzeri sınır tanımayışlardan kaynaklanmıştı.
bu cocukları ekranda goren sapık zıhnıyetlı ınsanlar var.bascak kadar cocuklara tecvuz tacız eden sapıklar var.rtuk haklı neymıs moda yarısmasıymöıs vs hepsı kaldırımalı.ahlaksızlık almıs basını gıdıyor yazık gunah yarın bu cocukların bırın basına bırsey gelse hesabını kımse veremez.
O yaştaki çocuk başını örtüğü zaman endişeli laikçiler başlarlar ağlamaya zırlamaya..neymiş çocuğa baskı yapılmazmış mış.ama böyle sayılmaz..
Dansı, kıyafeti hepsi tarşılır ama hepsinden önce o çocukların kaşlarının alınmasıda mı normal...? Bu çocuklara ne yapınız siz.?
eyyy rütük onlar bizim cocuklarimiz dans bale jimnastik gibi dallardan da alıkoysak mı acaba!!! bilemedim. onlar cocuk ya cocuk nasil ve ne gibi bir cinsellik olabilir.... kesinlikle kendi adima katilmiyorum bu sonuca... en son izmir dikili de patlak veren istismarlik la ve bunun gibi sayisi bilinmeyen yurtlarla ilgilenmek daha dogru sanirim.
10 yaşındaki çocuğa cinsel bakarsan sorun sende ve bizde kardeşim. Sorun senin niyetinde...
BEYİNLER CENABET OLUNCA DEMİRDEN ELBİSEDE GİYSEN SAPIKLARIN BEYİNALTI ASLA DEĞİLMEZ.HÜKÜMETBU TÜR AÇIKLAMA YAPANLARIN ÇOCUKLARINI ELLERİNDEN ALMALIDIR.KÜÇÜK ÇOCUKLAR HAKKINDA BÖYLE DÜŞÜNENLER PEDOFİLİDİR
RTE nin dediği gibi siz kızınıza böyle birşeyi hoş görüyorsanız sizin için hayırlı olsun
böyle düşünen kişileri yazın deniz kenarısından uzak tutmk lazım
orada Tahrik olacak bir sey yok. sizin beyinleriniz tahrip oldugu icin, tahrik olmaniz da normal. Bu kafa iyi bir kafa degil. Cocugun neyinden tahrik oluyorsunuz. yazik size.
İnsan baktığında niyetini görürmüş bence güzel oynuyorlar
orada apaçık davetkâr hareketleriyle jüri var ondan kimse tahrik olmuyor da küçücük çocuklardan mı tahrik olmuş beyefendiler. tamam bundan sonra yaşlı kadınların başlarını kapatmasına gerek kalmadı demektir yani. istedikleri gibi dolaşsınlar. çocuklarımızı örtelim yeter. bu kafayla hiç bir yere gidemeyiz. utanç verici şeyler duymaktan bıktım.
75 YAŞINDA KOMŞUM VAR SABAH KARŞILAŞTIĞIMDA BU PROGRAMI SEYRETTİNMİ DİYE SORDU,HAYIR DEDİM .YA HİÇ SORMA COCUKLARI TAHRİK EDİCİ OYNATTILAR DEDİ SONRA ABDEST ALDIM DİYE SÖLENDİ,AKLIMA SORU İŞARETİ TAKILDI.ACABA SORU NE OLABİLİR.
Şu çocuklar ekrana çıktığı zaman sevinmiştim, dedim ülkemde bir şeyler değişmeye başladı, yanılmışım. yine birileri tahrik olmuş.. Kim bu tahrik olanlar neden oluyor hepsimi o gözle bakıyor çocuklara. Allah onları ıslah etsin yazıklar olsun.
Evet doğru söylüyorsunuz.Sapık insanları tahrik eder.
@nadirokay sapık insanları tahrik eder değil, insanları tahrik ettiği için insanlar sapık olur
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