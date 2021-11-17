RTÜK'ten Roman vatandaşların şikayetlerine konu olan diziye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemlere yer verildiği şikayetleri üzerine incelemeye aldığı "Üç Kuruş" isimli dizi için Show TV'ye idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Roman Dernekleri Federasyonu'nun "Üç Kuruş" isimli dizide Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler yer aldığı gerekçesiyle üst kurula şikayette bulunduğu anımsatıldı.

Dizinin söz konusu şikayetler üzerine üst kurul toplantısında mercek altına alındığı bildirilen açıklamada, dizideki argo kullanımının yoğunluğu, kavga görüntülerinin sıklığı ile kadını aşağılayan ve güçsüz gösteren sahnelerin yasa ihlali olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, kadına yönelik şiddet, taciz ve karşılıklı şiddet ile ilgili sahnelerin izleyicilerin söz konusu durumları normalleştirmelerine, içselleştirmelerine ve şiddetin gerçek dünyada yer bulmasına yol açacak bir etkiye sebep olabileceği kanaatiyle diziyi yayımlayan Show TV'ye ağır idari para cezası verilmesine hükmedildi.

- FM TV'ye üç kez program durdurma cezası

Öte yandan toplantıda FM TV'de yayımlanan "Sorarım" isimli programda geçen bazı ifadeler de ele alındı.

Üst kurul, söz konusu programda toplumda özgürce kanaat oluşumunu engelleyici, milli duyguları incitici, toplumsal değerlere ilişkin hassasiyetleri dikkate almayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin manevi hatırasına saygısızlık içeren bazı ifadelerin kullanıldığını saptadı.

Bu kapsamda kanala, radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkındaki 6112 sayılı yasanın yayın hizmetlerinin "Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamayacağına" yönelik hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle idari para cezası ve üç kez program durdurma müeyyidesi uygulandı.

Toplantıda ayrıca "Nihat'la Muhabbet" programında tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle programı yayınlayan Kafa Radyo'ya, argo ifadeler dolayısıyla "Aragaz" isimli programı yayınlayan Metro FM'e ve "Okan Aslan ile Halkın Sesi” isimli programı yayınlayan Radyogram'a idari para cezaları verildi.

