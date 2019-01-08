RTX 2060 duyuruldu

RTX serisi ile ekran kartı sektörüne yeni bir soluk kazandıran Nvidia, maalesef ki yeni ekran kartlarının fiyatları ile oyuncuları üzmüştü. Nvidia, bugün düzenlenen etkinlikte RTX serisinin daha uygun fiyatlı olan modeli RTX 2060’ı tanıttı. Peki, Nvidia RTX 2060 özellikleri ile oyunculara neler sunuyor?

Nvidia RTX 2060 özellikleri



Nvidia, RTX 2060 serisi ile dizüstü bilgisayarlara hitap edecek. İlk etapta 40 laptop modeli ile RTX serisini buluşturacak olan Nvidia, 2060’ın sergileyeceği performans ile oyuncuları tatmin edecek. Firma tarafından gelen açıklamalara göre; RTX 2060 serisi dizüstünde PlayStation 4 Pro ile eşdeğer bir performans sergileyecek.

Battlefield V’i dizüstünde 60 FPS’te oynatabilecek kapasiteye sahip olan RTX 2060, diğer modellerde olduğu gibi derin öğrenme; super sampling ve DLSS özelliklerine sahip olacak. RTX 2060 modeli; 1920 CUDA çekirdeği, 30 RT çekirdeği ve 240 Tensor çekirdeği ile gelecek. RTX 2060’ın fiyatı ise 349 dolar olacak.

Max-Q teknolojisi ile üretilecek olan RTX 2060 modelleri, laptopların kalın bir yapıda olmasının önüne geçecek. Max-Q sayesinde hem ince hem de üst düzey performan sunan oyuncu laptopları üretilebilecek.