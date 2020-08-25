Ruanda, Türk yatırımcıları telekonferans yoluyla yatırıma çağırdı

KİGALİ (AA) - Ruandalı yetkililer, Türk yatırımcıları telekonferans yoluyla ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.

Türkiye-Ruanda İş Forumu, bu yıl iki ülkenin iş dünyası temsilcileri ve hükümet yetkililerinin katılımıyla telekonferans yoluyla yapıldı.

Forumda konuşan, Ruanda Gaz, Petrol ve Madenler Kurulu Başkanı Francis Gatare, ülkesinin kamu özel iş birliği modeliyle ortaklıklara hazır olduğunu ve madencilik sektöründe büyük fırsatlar bulunduğunu belirtti.

Ruanda Özel Sektör Federasyonu Başkanı Stephen Ruzibiza, son 10 yılda Türk şirketlerinin ülkeye 400 milyon dolarlık yatırım yaptığını ve bunun ülkeye giren doğrudan yabancı yatırımın yüzde 13'ünü teşkil ettiğini dile getirdi.

Ruzibiza, iki ülke arasında bilim, teknoloji, eğitim ve ticaret alanlarında sıkı bir iş birliğinin olduğunu hatırlatarak, Ruanda'da herhangi bir alanda yatırım yapmak için en uygun zaman olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik de iki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaparak, Ruandalı öğrencilere verilen eğitim desteğininin sürdüğünü aktardı.

Ruanda'da Kigali Arena kompleksinin inşasını sürdüren Summa Uluslararası İnşaat Grubu Başkanı Selim Bora ise ülkede daha fazla yatırım yapmak istediklerini ve Türk yatırımcıları fırsatları değerlendirmeye çağırdı.

Ruanda ve Türkiye arasında 2019'daki ticaret hacmi 32,5 milyon dolardı.

