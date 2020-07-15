Rubato grubunun solisti Özer Arkun: Burcu'dan özür dilerim

Rubato Grubu sanatçılarından Özer Arkun'un sevgilisini darp ettiği ileri sürüldü. Habertürk'ün gündeme getirdiği olayda, genç kadın yaşadığı şiddeti çektiği bir video ve fotoğraf ile birlikte savcılığa iletti. Çıkan haberlerden sonra sanatçıya tepki yağarken, Arkun'dan bir açıklama daha geldi.

Özer Arkun, yaşanan olayı ‘kazaen oluşan bir durum’ olarak nitelediği özür mesajında şu satırlara yer verdi:

“Evlilik hazırlığında olan iki sevgili arasında yaşanan bir tartışmanın kamuoyuna farklı yansıtılmasından dolayı çok üzgünüm. Suçlamaları kabul etmemekle beraber adli sürecin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla bekliyorum. Aramızda geçen tartışma sırasında kazaen oluşan bu durumun, her ne kadar bu topraklarda yaşanılan kadına şiddet olayları ile alakası olmadığını bilsem de bu şekilde yansıması beni çok üzdü. Böylesine hassas bir konunun içerisinde istemeyerek de olsa adımın geçmesinden dolayı çok üzgünüm. En başta rahmetli annem ve tüm annelerden, çocuklarımdan, yol arkadaşlarımdan, Burcu’dan, ailesinden ve bütün kadınlardan özür dilerim.”

NE OLMUŞTU?

Rubato grubu sanatçılarından Özer Arkun'un kız arkadaşını darp ettiği ileri sürülmüş ve şiddete uğradığını iddia eden genç kadın, olay günü yaşadığı dehşeti çektiği bir video ve fotoğraf ile birlikte savcılığa ileterek şikayetçi olmuştu.