Rubato’nun solisti Özer Arkun hakkında 35 yıl hapis istemi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, B.Y. ile Özer Arkun’un 2019 yılından beri arkadaş oldukları ve 2020 yılında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları aktarıldı. Suç tarihinde ikilinin Üsküdar’daki evlerinde bulundukları sırada aralarında tartışma yaşandığının aktarıldığı iddianamede, Özer Arkun’un elinde bulunan su dolu bardağı B.Y.’ye fırlattığı açıklandı.

EVDEN ÇIKMASINA ENGEL OLMUŞTUR

İddianamede B.Y. ‘nin bunun üzerine evden çıkmaya çalıştığı ancak Arkun’un çıkmasına engel olduğu anlatıldı. B.Y.’nin evde bulunan cep telefonunu ve bilgisayarı kullanmak istediği ancak sanık tarafından buna engel olunduğu vurgulanırken, müşteki kadının kendisini odaya kitleyerek koruma altına aldığı kaydedildi. İddianamede sanığın olayın ardından odanın kapısına gelerek özür dilemeye başladığı açıklandı.

YÜZÜNDEN KANLAR GELİNCE BIRAKMIŞ

B.Y.’nin kapıyı açması üzerine sanığın içeri girerek öpmeye çalıştığı, müşteki kadının engel olmak istemesi üzerine ise kolunu arkaya doğru ters çevirerek kafasına ve suratına yumruk atmaya başladığı belirtildi. İddianamede müşteki B.Y.’nin yüzünden kanlar geldiği ve bunun üzerine sanığın mağdur kadını bıraktığı anlatıldı.