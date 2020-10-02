MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rubato’nun solisti Özer Arkun hakkında 35 yıl hapis istemi

Rubato’nun solisti Özer Arkun hakkında 35 yıl hapis istemi

02.10.2020 14:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rubato’nun solisti Özer Arkun hakkında 35 yıl hapis istemi

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp etmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Arkun’un 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Arkun'un sevgilisine fırlattığı bardak silah olarak kabul edildi. Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi B.Y’yi darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, B.Y. ile Özer Arkun’un 2019 yılından beri arkadaş oldukları ve 2020 yılında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları aktarıldı. Suç tarihinde ikilinin Üsküdar’daki evlerinde bulundukları sırada aralarında tartışma yaşandığının aktarıldığı iddianamede, Özer Arkun’un elinde bulunan su dolu bardağı B.Y.’ye fırlattığı açıklandı.

EVDEN ÇIKMASINA ENGEL OLMUŞTUR

İddianamede B.Y. ‘nin bunun üzerine evden çıkmaya çalıştığı ancak Arkun’un çıkmasına engel olduğu anlatıldı. B.Y.’nin evde bulunan cep telefonunu ve bilgisayarı kullanmak istediği ancak sanık tarafından buna engel olunduğu vurgulanırken, müşteki kadının kendisini odaya kitleyerek koruma altına aldığı kaydedildi. İddianamede sanığın olayın ardından odanın kapısına gelerek özür dilemeye başladığı açıklandı.

YÜZÜNDEN KANLAR GELİNCE BIRAKMIŞ

B.Y.’nin kapıyı açması üzerine sanığın içeri girerek öpmeye çalıştığı, müşteki kadının engel olmak istemesi üzerine ise kolunu arkaya doğru ters çevirerek kafasına ve suratına yumruk atmaya başladığı belirtildi. İddianamede müşteki B.Y.’nin yüzünden kanlar geldiği ve bunun üzerine sanığın mağdur kadını bıraktığı anlatıldı.

Olayı kimseye anlatmazsa hastaneye götüreceğini söylemiş
B.Y.’nin banyoda yüzünü temizlerken bilincini kaybettiği ve kendine geldiğinde sanığın yüzüne buz koyduğu da iddianamede aktarılarak, sanık Arkun’un mağdur kadına olaydan kimseye bahsetmemesi şartıyla hastaneye götüreceğini söylediği, aksi takdirde aralarında geçen özel şeyleri müşteki B.Y.’nin ailesine anlatmakla tehdit ettiği belirtildi.

Müşteki B.Y.’nin kabul etmesi üzerine birkaç saat sonra sanığın yaralı kadını Kadıköy’de bulunan Florance Nightingale hastanesine götürdüğü de iddianamede anlatıldı. Müşteki kadının İstanbul’da yakını olmadığı ve seyahat kısıtlaması olması nedeniyle korktuğu için merdivenlerden düştüğünü söylediği hastane çıkışı ise sanık eczaneye gittiği sırada kendi videosunu çektiği, evde ise sanığın kanları temizlediği anın kısa bir videosunu çektiği anlatıldı. Müşteki B.Y. ‘nin olayın ardından Tekirdağ’a ablasının yanına gitmek istediğinde sanığın defalarca kez özür dileyerek gitmesine engel olduğu belirtildi.

OLANLARI ANLATMASIN DİYE TEHDİT ETMİŞ

İddianamede olaydan 15-20 gün sonra sanık ile müştekinin Sivas’a gittikleri ve döndüklerinde sanığın müşteki kadına sürekli mesaj atarak pişman olduğunu söylediği anlatıldı. Sanığın, müşteki kadına şikayetçi olursa kendisine zarar vereceğini ve aralarında geçenleri babasına anlatacağını söylediği de iddianamede belirtildi.
İddianamede yer verilen İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün raporunda B.Y.’nin her 2 gözünün altında da ekimoz olduğu, sağ dirseğinin basit tıbbi müdahale ile giderebilecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede Özer Arkun’un mağdur kadını yaraladığı bardak ise silah olarak kabul edildi.

35 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede sanık Özer Arkun’un ‘nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘hakaret’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Öte yandan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan müşteki avukatı Fatih Uzun savcılık tarafından iddialarının değerlendirildiğini ve vahim nitelikte suçlar olduğuna karar verildiğini söyledi. Şüpheli hakkında kamu davası açılması talebinde bulunulduğunu söyleyen avukat Uzun “Duruşma tarihine kadar her ne kadar tutuklanmamış ise de, bu tutuklanmayacağı anlamına gelmiyor. Vicdanı olarak tutuklanması gerekiyor. Kaçabilme ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda tutuklanmalı. Yargılama sırasında iddia edilen suçların ağırlığı daha da somutlaşacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Çatı Katı Aşk dizisinden ayrıldı mı? Çatı Katı Aşk dizisinden ayrıldı mı?
Çukur dizisinde önemli ayrılık! Çukur dizisinde önemli ayrılık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi

Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi

Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı

Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı

Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı

Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şoke eden ayrılık! Ünlü çift boşandı!

Şoke eden ayrılık! Ünlü çift boşandı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şahitten damada 'Emin misin?' sorusu...

Şahitten damada 'Emin misin?' sorusu...

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in Luna tesadüfü!

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in Luna tesadüfü!

Sosyal medyayı salladı! 'Annem hep bana...'

Sosyal medyayı salladı! 'Annem hep bana...'

Diğer Haberler

Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın annesi hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın acı günü

Nesrin Cavadzade: Müstehcen fotoğrafları biriktiriyorum

'Müstehcen fotoğrafları biriktiriyorum'

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay kimdir? İşte Necati Kocabay'ın hayatı...

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay kimdir?

Ezgi Şenler Çatı Katı Aşk dizisinden ayrıldı mı? Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler aslen nereli? İşte Ezgi Şenler'in hayatı!

Çatı Katı Aşk dizisinden ayrıldı mı?

Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı!

Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı!

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı geceye el ele katıldı

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı geceye el ele katıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.