SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Rugani'den sonra şimdi de sevgilisi koronavirüs kaptı!

Rugani'den sonra şimdi de sevgilisi koronavirüs kaptı!

İTALYA HABERLERİ  | 18.03.2020 17:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs kapan Juventus'un savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin sevgilisinin testi de pozitif çıktı.

Rugani'den sonra şimdi de sevgilisi koronavirüs kaptı!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Bu haberden birkaç gün sonra Rugani'nin sevgilisi Michela Persico da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hamileliğinden ötürü bebeğine zarar gelmesini istemediğini söyleyen Persico paylaşımında, "Umarım virüs hamileliğimi etkilemez. Doktorlar bir problem olmayacağını söyledi ama kendinizi benim yerime koyun, korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Juventusta Rugani'nin ardından Blaise Matuidi'nin de bu virüse yakalandığı duyurulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
Zlatan Ibrahimovic koronavirüsten korkmadığını açıkladı!Zlatan Ibrahimovic koronavirüsten korkmadığını açıkladı!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya serie a juventus Daniele Rugani koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

O teknik adam F.Bahçe için izin istedi

O teknik adam F.Bahçe için izin istedi

Trezeguet, Süper Lig devine geliyor

Trezeguet, Süper Lig devine geliyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo'yla ilgili flaş iddia

Ronaldo'yla ilgili flaş iddia

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rugani'den sonra şimdi de sevgilisi koronavirüs kaptı!

Yıldız futbolcudan sonra sevgilisi de koronavriüs kaptı

Zlatan Ibrahimovic, koronavirüse meydan okudu!

Zlatan Ibrahimovic koronavirüsten korkmadığını açıkladı!

Juventus’ta ikinci koronavirüs vakası: Blaise Matuidi’nin testi pozitif çıktı

Juventus’ta ikinci koronavirüs vakası

Cristiano Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Mancini EURO 2020 sinyali

Mancini'den EURO 2020 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.