Rugani'den sonra şimdi de sevgilisi koronavirüs kaptı!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Bu haberden birkaç gün sonra Rugani'nin sevgilisi Michela Persico da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hamileliğinden ötürü bebeğine zarar gelmesini istemediğini söyleyen Persico paylaşımında, "Umarım virüs hamileliğimi etkilemez. Doktorlar bir problem olmayacağını söyledi ama kendinizi benim yerime koyun, korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Juventusta Rugani'nin ardından Blaise Matuidi'nin de bu virüse yakalandığı duyurulmuştu.

