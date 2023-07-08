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Ruhun Duymaz'dan ilk tanıtım! Ruhun Duymaz konusu ne, oyuncuları kimler? Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız başrolde!

08.07.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruhun Duymaz dizisinden ilk tanıtım geldi. Yakında FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizinin başrollerinde ünlü oyuncular Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız yer alıyor. İlk tanıtımı dikkat çeken Ruhun Duymaz'ın yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Ruhun Duymaz konusu ne, oyuncuları kimler? Yeni dizi Ruhun Duymaz ne zaman başlayacak?

Ruhun Duymaz, dizi severler tarafından heyecanla bekleniyor. Yaz dizilerinden biri olan Ruhun Duymaz'ın dizisi iki ünlü ismi bir araya getirdi. Burcu Özber ve Şükrü Özyıldız'ı başrolde buluşturan Ruhun Duymaz'ın konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar merak edildi. İşte Ruhun Duymaz dizisi hakkında detaylar...

RUHUN DUYMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen dizi Ruhun Duymaz'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Hem oyuncuları hem de konusu ile dikkat çeken dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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RUHUN DUYMAZ KONUSU

Ruhun Duymaz, ajan temalı bir dizi olacak. Koral ailesi Türkiye’nin en büyük Mücevherat sahibidir. Ajan Onur, Kaçakçı Civan Koral’ı kaçakçılık yaparken durdurmaya çalışacak. Onur (Şükrü Özyıldız) gözü işinden başka bir şey görmeyen bir ajan; Ece (Burcu Özberk) ise bin bir hüneri ile göz kamaştıran profesyonel bir hırsız olarak karşımıza çıkacak. Ruhun Duymaz, aşk dolu hikayesi ile herkesin dikkatini çekecek.

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RUHUN DUYMAZ OYUNCULARI

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları arasında, Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Mert Öner, Zuhal Gencer, Şehsuvar Aktaş, Aslı Sümen, Ülkü Duru, Ilgaz Kaya yer alıyor.

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