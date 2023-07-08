Ruhun Duymaz'dan ilk tanıtım! Ruhun Duymaz konusu ne, oyuncuları kimler? Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız başrolde!

Ruhun Duymaz, dizi severler tarafından heyecanla bekleniyor. Yaz dizilerinden biri olan Ruhun Duymaz'ın dizisi iki ünlü ismi bir araya getirdi. Burcu Özber ve Şükrü Özyıldız'ı başrolde buluşturan Ruhun Duymaz'ın konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar merak edildi. İşte Ruhun Duymaz dizisi hakkında detaylar...

RUHUN DUYMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen dizi Ruhun Duymaz'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Hem oyuncuları hem de konusu ile dikkat çeken dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

RUHUN DUYMAZ KONUSU

Ruhun Duymaz, ajan temalı bir dizi olacak. Koral ailesi Türkiye’nin en büyük Mücevherat sahibidir. Ajan Onur, Kaçakçı Civan Koral’ı kaçakçılık yaparken durdurmaya çalışacak. Onur (Şükrü Özyıldız) gözü işinden başka bir şey görmeyen bir ajan; Ece (Burcu Özberk) ise bin bir hüneri ile göz kamaştıran profesyonel bir hırsız olarak karşımıza çıkacak. Ruhun Duymaz, aşk dolu hikayesi ile herkesin dikkatini çekecek.

RUHUN DUYMAZ OYUNCULARI

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları arasında, Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Mert Öner, Zuhal Gencer, Şehsuvar Aktaş, Aslı Sümen, Ülkü Duru, Ilgaz Kaya yer alıyor.

