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Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler treni raylarla buluştu

31.03.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler treni raylarla buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Boğaz ve M6 Metro hattıyla entegre olacak Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler trenini raylarla buluşturdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, hatta hizmet verecek tren, 6 saatlik bir çalışma sonucunda Rumelihisarüstü İstasyonu'na indirildi.

Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük bir emekle ve teknik çalışmayla füniküler hattının sonuna gelindiğini söyledi.

Hattın betonarme işlerinin yüzde 95-96'sının tamamlandığını belirten İmamoğlu, "Sonra bunun deneme sürüşleri başlayacak. Daha sonra burada, kalan betonarme işleri tamamlanacak. Hem Hisarüstü'nden iniş istasyonumuz olsun hem Aşiyan'daki istasyonumuz olsun, titizlikle hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, daha sonra telsiz aracılığıyla çalışanlara, "Yavaş yavaş 'Mayna' diyeceğiz. Elinize, yüreğinize sağlık. Başlayabiliriz." komutunu verdi. Komutun ardından hatta hizmet verecek tren, raylara indirildi.

Hattın mayıs sonu ya da haziran başında hizmete alınacağı bildirildi.

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