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Rumen kaleci Silviu Lung, Kayserispor'a veda etti

15.07.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rumen kaleci Silviu Lung, Kayserispor'a veda etti

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da sözleşmesi biten Rumen kaleci Silviu Lung, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Lung, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 yılın ardından formasını giydiği sarı-kırmızılı kulübe veda ettiğini belirtti.

Kayserispor'a başarı dileyen Lung, "5 yılın ardından veda zamanı geldi. Kayserispor taraftarlarına ve Kayseri halkına verdikleri destekten, misafirperverlikten ve nezaketi için teşekkür ediyorum. Kendimi evimde gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Gelecekte kulübe büyük başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor silviu lung

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