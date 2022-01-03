Rumen şarkıcı Inna, Kayseri'de konser verdi

KAYSERİ (AA) - Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna, Kayseri'de konser verdi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde, Erciyes Winter Fest kapsamında hayranlarıyla buluşan şarkıcı, konserde dinleyicileri Türkçe "Nasılsın Kayseri" diyerek selamladı.

Müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, "Desire", "Sun Is Up" ve "Gimme Gimme" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserde sanatseverler de sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti.

Ajda Pekkan'ın "Yaz yaz yaz" şarkısını da seslendiren Inna'nın konseri yaklaşık 2 saat sürdü.



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