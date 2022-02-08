Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 112 metre boyundaki 127 borda numaralı "Minsk", 120 metre uzunluğundaki 102 borda numaralı "Kaliningrad" ile 112 metrelik 130 borda numaralı "Korolev", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz