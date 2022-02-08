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Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

08.02.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 112 metre boyundaki 127 borda numaralı "Minsk", 120 metre uzunluğundaki 102 borda numaralı "Kaliningrad" ile 112 metrelik 130 borda numaralı "Korolev", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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