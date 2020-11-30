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Rus Evgeniya, Nur Bahar oldu

SİVAS HABERLERİ  | 30.11.2020 17:05 | Son Güncelleme

Rusya vatandaşı Evgeniya Nikolaeva, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Nur Bahar" ismini aldı.Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un makamında gerçekleştirilen ihtida töreni Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Rusya vatandaşı Evgeniya Nikolaeva, Sivas İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve "Nur Bahar" ismini aldı.
Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un makamında gerçekleştirilen ihtida töreni Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 41 yaşındaki Rusya vatandaşı Nikolaeva’ya tercüman eşliğinde imanın ve İslam’ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Nikolaeva, şahitlerin huzurunda İslamiyet’i kabul ederek Müslüman oldu.
“İhtida Töreni’nde yapılan duanın ardından Müftü Akkuş, “Allah’ın lütuf ve ihsanıyla ve kendi iradesini kullanıp İslam’ı tercih eden Evgeniya Nikolaeva’yı ve Müslüman olmasına vesile olan eşi Mustafa Göktaş’ı tebrik ediyorum. Özgür iradesiyle, İslam’ı araştırarak Müslüman olan ve Nur Bahar ismini alan Nikolaeva Hanım, İslam’a girerek hayatında tertemiz yepyeni bir sayfa açtı. Müslüman olduğu andan itibaren geçmiş günahlarının Allah tarafından bağışladığını Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim bildirmekte ve Peygamber Efendimiz (s.a.s) müjdelemektedir. Biliniz ki insanların günahlarını sadece Yüce Allah affeder. Sadece O’na yönelerek tövbe edilmeli ve bağışlanma dilenmelidir. Dualarımızı, tövbelerimizi kabul edecek olan yalnızca Rabbimizdir. Nur Bahar Hanımın İslamiyet’i tercih etmiş olması bizleri gerçekten çok mutlu etti. Rabbimiz girmiş olduğu bu güzel yolda kendisine yardım etsin. Onu ve bizleri iyi Müslümanlardan eylesin” dedi.
Daha sonra Müftü Akkuş, “İhtida Belgesi” ile birlikte Nur Bahar’a Kur’an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye etti.

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