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  4. Rus futbolcu Fedor Smolov, 17 yaşındaki Maria Yumasheva ile aşk yaşıyor

Rus futbolcu Fedor Smolov, 17 yaşındaki Maria Yumasheva ile aşk yaşıyor

FUTBOL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

Rus futbolunun en önemli forvetlerinden biri olan Fedor Smolov (29), Rusya'nın ilk devlet başkanı olan Boris Yeltsin'in torunu olan 17 yaşındaki Maria Yumasheva ile aşk yaşaması ülkeyi karıştırdı.

Rus futbolcu Fedor Smolov, 17 yaşındaki Maria Yumasheva ile aşk yaşıyor

Lokomotiv Moskova forması giyen Rus futbolcu Fedor Smolov (29), ülkesinde bir anda eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

İsmi bir dönem Türk takımlarıyla da anılan Smolov, 17 yaşındaki sevgilisi Maria Yumasheva ile aşk yaşıyor. 9 Şubat'ta 30 yaşına girecek olan Smolov'un, henüz reşit olmayan Yumasheva ile ilişki yaşaması ve bu ilişkisini saklamaması Rusya'da olay yarattı.

BORIS YELTSIN'İN TORUNU

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'nın ilk devlet başkanı olan Boris Yeltsin'in torunu olan Yumusheva bu yıl 18 yaşını dolduracak. Çiftin, Yumasheva'nın reşit olmasıyla Karayipler'de dünya evine gireceği belirtildi.

Fedor Smolov, Rusya 2018 Dünya Kupası'nın resmi elçiliğini yapan Victoria Lopyreva ile de aşk yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fedor Smolov Maria Yumasheva Boris Yeltsin lokomotiv moskova Sovyetler Birliği

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