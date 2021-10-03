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Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, Mersin'de konser verdi

03.10.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, Mersin'de konser verdi

MERSİN (AA) - Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Mersin'de Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleşen konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.

Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi.

Sanatseverlerin bazı marşlara eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 saat süren konseri, 5 bini aşkın kişi izledi.

Haluk Levent'in, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir'de konserlerin verileceği turne, 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek.

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