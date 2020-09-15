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Rus sanatçı Çanakkale Şehitleri Anıtı için Manisa’da

MANİSA HABERLERİ  | 15.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün girişimleriyle 2013 yılında şehitlerimiz anısına açılan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nda bakım ve restorasyon çalışması başlatıldı.

Rus sanatçı Çanakkale Şehitleri Anıtı için Manisa’da

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün girişimleriyle 2013 yılında şehitlerimiz anısına açılan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nda bakım ve restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmalar için müzenin dioramalarını yapan Rus Devlet Sanatçısı Alexander Samsonov da Manisa’ya geldi.
Kahramanlık destanı yazan Mehmetçiğin ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete açılan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nun daha iyi hizmet verebilmesi için Anıtkabir panoramalarının da ressamı olan Rus Devlet Sanatçısı Alexander Samsonov, dioramanın bakım ve restorasyon çalışmaları için Manisa’ya geldi. Çanakkale Savaşı’nın üç boyutlu maketler ve resimlerle anlatıldığı dioramada başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, dünyaca ünlü sanatçı Alexander Samsonov’dan yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı ve çalışmalar boyunca gereken tüm desteğin kendilerine sağlanacağını belirtti. Alexander Samsonov, Türkiye’de yaptığı çalışmaların yer aldığı ‘Resimlerle Türkiye Tarihi’ adlı kitabını Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan’a hediye etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nda bakım ve restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirten Daire Başkanı Fırat Özcan, “Değerli Rus sanatçı Alexander Samsonov rehberliğinde restorasyon ve bakım çalışmalarımız sürüyor. Açıldığı günden bu yana yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’muz çok yakında yenilenen yüzüyle hizmet verecek. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum” dedi.

Rus sanatçı Çanakkale Şehitleri Anıtı için Manisa’da

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