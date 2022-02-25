Rus sporcu Rublev'den "savaşa hayır" mesajı

İSTANBUL (AA) - Tek erkeklerde dünya klasmanının 7 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev, savaş karşıtı mesaj verdi.

Dubai Açık'ta Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükselen 24 yaşındaki Rublev, maç sonunda verdiği mesajla dikkati çekti.

Rublev, maçtan sonra kameranın önüne yerleştirilen cama, "Savaşa hayır, lütfen" yazdı.

Rus tenisçi, finalde Denis Shapovalov-Jiri Vesely maçının galibiyle karşılaşacak.



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