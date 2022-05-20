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Rus yamaç paraşütçüsü kayalıklara düşerek yaralandı

20.05.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus yamaç paraşütçüsü kayalıklara düşerek yaralandı

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist, kayalıklara düşerek yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 200 metre pistinden Rus pilot Alexsander Trifonow (36) single (tekli) uçuş yaptı.

Trifonow, iniş sırasında Doğa Kamp mevkisinde bulunan kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Trifonow'un yaralandığını belirledi.

Alandan alınan Trifonow, bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Rus turist olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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