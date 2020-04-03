Rusların kara gün dostu karabuğday

Rusların greçka adı verdiği, Türkiye’de karabuğday olarak bilinen hububat, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaya başlamasıyla Rusya’da marketlerde raflardan boşaltılan en fazla ürün olarak dikkati çekti.

Paniğe kapılan halkın her şeyden önce satın alarak stokladığı karabuğday, ekonomik krizlerin baş gösterdiği her dönemde, sembol bir tahıl ürünü olarak Rus halkının imdadına yetişti. Zor yılların ucuz ve vazgeçilmez tahılı karabuğday, tarih boyunca pek çok Rus ailesini açlıktan kurtaran besin olarak biliniyor.

Kahvaltı dahil Rusların her öğün yiyebildiği karabuğday, toplumun her kesiminin sofrasından eksik olmuyor.

RUSLARIN 2. DÜNYA SAVAŞI'NDA ÖNEMLİ BESİN MADDESİ

Rusya’da bazı yerlerde Türk buğdayı olarak da adlandırılan karabuğdayın Bizanslı keşişler tarafından Rus topraklarına getirildiği sanılıyor. 1920’li yıllarda doktorlar ve gıdacıların çok faydalı olmadığı düşüncesiyle ilgi göstermediği karabuğday, 2. Dünya Savaşı’nda Hitler Almanyası'na karşı savaşan Ruslar için önemli bir besin maddesi haline geldi.

Hitler’in ordusu karşısında zorlu mücadelede erzak bakımından sıkıntı yaşayan Kızıl Ordu askerlerini, uzun süre tok tutan ve besin değeri açısından zengin olan karabuğdaydan yapılan pilav ayakta tuttu.

Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 1990’ların başında nadir bulunmaya başlayan bu tahıl ürünü, diyabetik olması nedeniyle devlet kararıyla sadece karne ile şeker hastalarına verilmeye başlandı. Çernobil nükleer faciasından etkilenenlere de doktorlar faydası nedeniyle karabuğday yemelerini tavsiye etti.