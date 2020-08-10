Rusların "turizmin başkentindeki" tatil özlemi sona erdi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında havalimanından ayrılan ve konaklayacakları otellere giden Rus yolcuların ortak olarak ilk söyledikleri cümle, "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özledik." oldu.

- İlk cümleleri "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özledik" oldu

Gün içinde Antalya'nın yanı sıra Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum ve Dalaman'a da Rus turistler geldi.

Moskova Sheremetyevo Havalimanı'ndan Antalya için kalkan uçak, 519 yolcusuyla saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Arkadaşları ya da aileleriyle kente gelen yolcuların oldukça mutlu oldukları görüldü.

Yaklaşık 5 aylık aradan sonra Rus turistler, ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya başta olmak üzere tatil merkezlerine gelmeye başladı.

Geçen yıl yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşların en çok ziyaret ettiği ülkeler sıralamasında başta yer alan Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında martta durdurulan uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla Rusları ağırlamaya başladı.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye, Rus ya ile uçak seferlerin yeniden başlamasıyla Rus turistler için de "güvenli tatil in" adresi oldu.

Yolculardan Aleksandra Trushlyakova, AA muhabirine, tatil için geldiği Antalya'da bir hafta boyunca keyifli günler geçireceğini dile getirdi.

Uzun süredir bu zamanı beklediklerini aktaran Trushlyakova, "Sınırlar açılınca hemen geldim. Tatilde tüm zamanımı denizde geçirmeyi planlıyorum. Güzel bir tatil yapacağımı düşünüyorum. Bütün yılın yorgunluğunu Antalya'da atacağım" dedi.

Arkadaşıyla ilk defa Antalya'ya gelen Anna Cherepkova da Kovid-19 nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını vurguladı.

Uçak seferlerinin başladığını öğrenir öğrenmez Antalya için bilet aldıklarını anlatan Cherepkova, "Bugünü çok bekledik, burada olmaktan çok mutluyuz. Hayal gibi geliyor bize. Çok iyi bir tatil planlıyoruz." diye konuştu.

Anna Zhıla da Rusların Türkiye'yi ve özellikle Antalya'yı çok sevdiklerini belirtti.

Çok sayıda Rus'un Antalya'ya gelmek için sabırsızlandığını vurgulayan Zhıla, "Bizim gibi daha birçok arkadaşımız buraya gelmek için gün sayıyor. Gelmeden önce Antalya ile ilgili çok bilgi edindik. İlk uçaktan da biletlerimizi aldık. Şimdi buradayız, çok mutluyuz." ifadesini kullandı.