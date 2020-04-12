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Rüştü Reçber'den koronavirüs açıklaması

FUTBOL HABERLERİ  | 12.04.2020 09:17 | Son Güncelleme

Rüştü Reçber, İtalyan basınına konuştu ve koronavirüs hastalığına yakalandığı andan itibaren neler yaşadıklarını anlattı.

Koronavirüs hastalığını atlatan ve son test sonucu negatif çıkan Rüştü Reçber, bu süreçte yaşadıklarını İtalyan basınında Tuttomercato'ya anlattı.

RÜŞTÜ REÇBER, KORONAVİRÜS HASTALIĞI SÜRECİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

"Zayıfladım. Ağır bir tedavi ile karşı karşıya kaldım ama iyileşme yolundayım. Allah'a şükürler olsun. Şimdi yaklaşık 15 gün evde karantinada kalmam gerekecek. İlk gün sadece hafif bir boğaz ağrım vardı. İkinci gün ateşim çıktı ama 37.5 dereceyi geçmedi. Aile doktoruumuzla konuştum hemen. Ateş düşürücü ve ağrı kesici almaya başladım. Ancak bu süreçte iştah, koku ve tat alma yetimi kaybettim. Öksürük şikayetlerim oldu. "

"BAŞTA CİDDİYE ALMADIĞIMI İTİRAF ETMELİYİM"

"İtiraf etmeliyim ki ilk başta virüsü ciddiye almadım. Çünkü semptomları basit bir grip olarak gördüm. Ancak öyle değilmiş. Ateşim daha da arttı. 7. gün çok yükseldi ve vücut sıcaklığım hiç düşmedi. Hastaneye gittim. Test yaptılar. Zor günlerdi. Neyse ki 5 yıl önce sigarayı bıraktım. Bu virüs ciddi. Şakası yok. Kesinlikle evde kalın ve yakın temaslardan kaçının. "

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs rüştü reçber İtalya

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