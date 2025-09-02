SPOR

Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Reçber, Hamilton Academical'a transfer oldu!

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, İskoçya'nın Hamilton Academical takımına transfer oldu.

Fenerbahçe'nin ve A Milli takımın efsane isimlerinden Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, İskoçya 1. Ligine transfer oldu.

İskoçya Birinci Ligi (League One) ekibinden yapılan açıklamada, Queens Park Rangers forması giyen 18 yaşındaki oyuncunun Hamilton Academical'ın uzun vadeli hedeflerinde önemli rol oynayacağı kaydedildi.

Futbol direktörü Gerry Strain, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Şeref Zengin, 2023'ten bu yana kulübümüzün sahibi olduğu için şanslıyız. Bu, sadece Hamilton Academical için değil, Türkiye ve futbol geleneğiyle olan bağımız için de heyecan verici yeni bir sayfa. Mehmet'in gelişimini desteklemeyi ve onun yolculuğunu her iki ülkenin tutkulu taraftarlarıyla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbola 2018 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Mehmet Burak Reçber, bir süre sonra babası Rüştü Reçber gibi fenerbahçe'de top koşturmaya başladı. Fenerbahçe'den 2022-2023 yılında ayrılıp İngiltere ekiplerinden QPR altyapısına giden genç futbolcu, şimdilerde Hamilton Academical'ın genç takımına transfer oldu.

Mehmet Burak Reçber'in transfer olduğu kulüplerin bilgileri transfermarkt sitesinden derlenmiştir.

