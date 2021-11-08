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Rusya'dan Galatasaray maç için açıklama! "Tekrar edilsin"

08.11.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lokomotiv Moskova'nın sembol isimlerinden Yuri Semin, maçın tekrarlanma olasılığını değerlendirirken kararın Lokomotiv lehine olacağını söyledi.

Rusya'dan Galatasaray maç için açıklama! "Tekrar edilsin"

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulüp, kural hatası gerekçesiyle UEFA'ya başvuru yapıldığını, hükmen galibiyet gerçekleşmezse maçın tekrarını talep ettiklerini duyurmuştu.

Lokomotiv Moskova cephesinden konuyla ilgili bir değerlendirme geldi. Lokomotiv Moskova'nın efsane isimlerinden Yuri Semin, böyle bir kararın Lokomotiv'in yararına olacağını söyledi.

"TEKRAR OYNAMAK LOKOMOTIV İÇİN İYİ BİR SEÇENEK"

Rusya'da yayın yapan Sports'un haberine göre 74 yaşındaki teknik adam, maçın tekrar oynanma olasılığını değerlendirdi.

Tekrarın Lokomotiv'in lehine olacağını savunan Semin, "Maçı tekrar oynamak Lokomotiv için iyi bir seçenek. Beraberlik hiçbir şekilde takıma yaramıyor, kazanmak gerekiyor. Eğer ortada bir tekrar varsa sonucu lehlerine değiştirme ve Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma ihtimalleri var. Tekrar edilecek mi, bilmiyorum" diye konuştu.

MAÇTA NELER OLDU?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının 90+2. dakikasında Dmitry Zhivoglyadov, Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptı. Hakem Sandro Scharer, Zhivoglyadov'a sarı kart gösterecekken tartışma yaşandı ve ortalık karıştı.

İsviçreli hakemin Dmitry Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart gösterdiği ancak kırmızı kart göstermediği vurgulandı.

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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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