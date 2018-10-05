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Rusya'nın İsveç ve Türkiye maçlarının aday kadrosu açıklandı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.10.2018 22:31 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile 14 Ekim Pazar günü karşılaşacak Rusya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Rusya'nın İsveç ve Türkiye maçlarının aday kadrosu açıklandı

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de İsveç, 14 Ekim'de ise Türkiye'yi konuk edecek milli takımın aday kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Kaleciler: Marinato Guilherme (Lokomotiv Moskova), Andrei Lunev (Zenit), Anton Shunin (Dinamo Moskova)

Defans: George Dzhikia (Spartak Moskova), Fyodor Kudryashov, Yegor Sorokin (Rubin Kazan), Elmir Nabiullin, Igor Smolnikov (Zenit), Roman Neustaedter (Fenerbahçe), Konstantin Raush (Dinamo Moskova), Andrei Semenov (Akhmat Grozny), Mario Fernandez (CSKA Moskova).

Orta saha: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin (Monaco), Alan Dzagoev (CSKA Moskova), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Alexander Erokhin, Daler Kuzyaev (Zenit) , Alexey Ionov (Rostov), ​​Ruslan Kambolov (Rubin Kazan), Alexey Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (Valencia)

Forvet: Artem Dziuba, Anton Zabolotny (Zenit), Dmitry Poloz (Rubin Kazan).

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Anahtar Kelimeler:
Rusya UEFA Uluslar Ligi

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